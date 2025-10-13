Crece la tormenta tropical Lorenzo; ¿hay costas mexicanas en su trayectoria?

Las severas inundaciones en México han provocado desastres en varias costas mexicanas y lamentablemente, también han dejado al menos 64 fallecidos. No obstante, la temporada de huracanes y ciclones parece no dar tregua, pues ya se forma en el océano Atlántico la tormenta tropical Lorenzo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que la tormenta tropical Lorenzo se formó la noche del domingo 12 de octubre. Te contamos cuál es su trayectoria y si afectará a alguna de las costas mexicanas.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo?

De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Lorenzo se formó a mil 760 kilómetros al oeste de las islas Cabo Verde, se ubica a 4 mil 970 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.

🌀Esta noche se formó la #TormentaTropical #Lorenzo en el #Atlántico. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano 👇 pic.twitter.com/IiM6yJCVZJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2025

Afortunadamente, la dependencia señala que debido a su ubicación, Lorenzo no representa ningún peligro para las costas mexicanas. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, (NHC, por sus siglas en inglés), señaló que la tormenta tropical Lorenzo continúa fortaleciéndose sobre la zona central del Atlántico; no obstante, no significa riesgo por el momento.

¿Dónde habrá lluvias la tarde del 13 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Conagua, las entidades afectadas por la lluvia esta tarde son las siguientes:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chiapas

Chubascos con puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Edomex, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, CDMX y Tlaxcala.

Conagua anuncia la formación del ciclón Sonia

¡Tláloc no da tregua! Al parecer, aunque México se salvó de la tormenta tropical Lorenzo, el SMN anunció la posibilidad de que se forme el ciclón Sonia, este fenómeno sería el 18vo de la temporada y podría convertirse en una tormenta tropical el lunes 20 de octubre.