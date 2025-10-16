Empleados que ya gozan del aguinaldo de 40 días ¿Estás tú?

En México, el aguinaldo es un derecho laboral obligatorio que reconoce el trabajo de los empleados durante todo el año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el pago mínimo equivale a 15 días de salario, pero hay sectores que reciben mucho más: hasta 40 días de esta prestación, sin deducciones y garantizado por ley.

El Congreso de la Unión discute una propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para extender este beneficio a todos los trabajadores del país y eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre esta prestación que empleados del sector público ya lo reciben desde hace décadas.

¿Quiénes reciben 40 días de aguinaldo en México?

Según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y lineamientos publicados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), los empleados que laboran para el Gobierno Federal y sus instituciones descentralizadas son los principales beneficiarios.

Este pago se realiza en dos exhibiciones:



50% antes del 15 de diciembre

El resto, antes del 15 de enero del año siguiente

Los sectores que actualmente gozan de los 40 días de aguinaldo son:



Funcionarios y empleados federales de dependencias como la SHCP, SEP, SENER y otras secretarías

de dependencias como la SHCP, SEP, SENER y otras secretarías Trabajadores del Poder Judicial Federal , incluidos jueces, magistrados y personal del Consejo de la Judicatura

, incluidos jueces, magistrados y personal del Consejo de la Judicatura Personal del Poder Legislativo , tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados

, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Empleados de organismos descentralizados , como el IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex

, como el IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex Pensionados y jubilados del ISSSTE , que reciben su gratificación dividida entre noviembre y diciembre

, que reciben su gratificación dividida entre noviembre y diciembre Funcionarios estatales y municipales , en entidades que adoptan el esquema federal

, en entidades que adoptan el esquema federal Trabajadores de organismos autónomos, como el INE, INAI y Banco de México

La nueva propuesta: aguinaldo de 40 días para todos

La iniciativa del PAN presentada en San Lázaro busca homologar el aguinaldo de 40 días en todo el país y exentar su cobro del ISR a quienes ganen menos de 18 mil pesos mensuales. Para ello, se pretende modificar tres leyes:



Ley del Impuesto Sobre la Renta

Ley Federal del Trabajo

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado

Si la propuesta avanza, podría aplicarse a partir de diciembre de este mismo año, lo que representaría un alivio económico importante para millones de empleados del sector privado y público.

¿Qué es el aguinaldo y por qué es un derecho laboral?

El aguinaldo en México es una prestación laboral obligatoria establecida en la LFT, que reconoce el esfuerzo de los empleados durante el año: consiste en un pago anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, y debe entregarse antes del 20 de diciembre.

Este ingreso adicional tiene como objetivo apoyar a los trabajadores durante la temporada decembrina y contribuir a la economía familiar.

