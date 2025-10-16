inklusion.png Sitio accesible
Emergencia en Veracruz revela falta de recursos para apoyar a los miles de damnificados

Inundaciones arrasan con miles de damnificados, revelando seguros vencidos y falta de fondos para apoyo urgente. Dos muertos y caminos colapsados.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La emergencia en Veracruz por inundaciones intensas en zonas como Poza Rica y Tihuatlan deja miles de damnificados varados
  • Hubo dos muertos confirmados y caminos colapsados que impiden el acceso a ayuda humanitaria esencial
  • La falta de recursos en el estado se agrava por seguros contra huracanes y deslaves vencidos, lo que complica la atención a damnificados
  • Esta situación expone la vulnerabilidad ante desastres naturales recurrentes en la región costera
  • El desmantelamiento del Fonden por el gobierno federal deja a Veracruz sin fondos de emergencia
  • La situación obligó a puentes aéreos y brigadas de rescate para mitigar el impacto de las lluvias torrenciales que arrasaron hogares y cultivos
Veracruz
