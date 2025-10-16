SEP confirma puente por Día de Muertos 2025 en escuelas de nivel básico aunque cae en domingo

Este año el Día de Muertos cae en sábado y domingo, pero eso no evitará que las y los alumnos tengan un día de descanso extra que no precisamente se debe a esta celebración sino que es porque un día antes se llevará a cabo la protocolaria junta de consejo técnico de la SEP donde los maestros se reúnen en busca de tomar decisiones para mejorar la calidad de la educación analizando dificultades, éxitos y necesidades de los estudiantes para planear estrategias.

¿Qué día es el puente de Día de Muertos de la SEP?

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que sí habrá puente por Día de Muertos 2025 para alumnos y alumnos de la SEP ya que el día de descanso será el viernes 31 de octubre, día en el que se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes tendrán ese descanso que es justo la noche de Halloween y previo al 1 y 2 de noviembre.

Actividades por Día de Muertos de la SEP

Es relevante mencionar que algunas escuelas suelen hacer festivales de Día de Muertos para mostrar a los alumnos como es esta tradición y suelen poner altares en los planteles así como pedir a las niñas y niños que asistan disfrazados ese día. Considerando que el 31 de octubre es día de descanso para los alumnos, los festivales o celebraciones serán un día antes, es decir el jueves 30 o incluso serán pospuestos para la primera semana de noviembre.

Puente de noviembre de la SEP

En noviembre si hay un puente que además es día de asueto no solo para alumnos sino para trabajadores también a nivel nacional. Este será el lunes 17 de noviembre que se recorre debido a la celebración del Día de la Revolución Mexicana que es conmemorada el 20 de noviembre.

