Alista la bufanda; meses en los que hará más frío en México para la temporada 2025-2026

El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que la temporada de frío en el país llegará con 48 sistemas frontales, los cuales dejarán afectaciones por temperaturas bajas extremas al menos hasta el mes de mayo del próximo 2026.

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades meteorológicas en nuestro país, se prevén fríos intensos y demás afectaciones por la temporada en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como en enero, marzo, abril y mayo del próximo 2026.

¿Cuántos frentes fríos habrá por mes en México?

La misma Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hicieron un llamado a la población para tomar las precauciones correspondientes en la temporada, pues se dio a conocer que se esperan los siguientes eventos por mes:

5 frentes fríos en septiembre

5 frentes fríos en octubre

6 frentes fríos en noviembre

7 frentes fríos en diciembre

6 frentes fríos en enero de 2026

5 frentes fríos en febrero de 2026

6 frentes fríos en marzo de 2026

5 frentes fríos en abril de 2026

3 frentes fríos en mayo de 2026

Es importante señalar que a pesar de las afectaciones por el frío que se sentirá en México en los próximos meses, se dio a conocer que en esta temporada se tendrán menos sistemas frontales en comparación con los registros de 1991 a 2020 en donde se promediaron hasta 50 de estos.

Estados más afectados por la temporada de frío en México

Tomando en cuenta los registros de años anteriores sobre las afectaciones en México durante la temporada de Frentes Fríos , algunos de los estados que se verán más golpeados por las bajas temperaturas son los que se encuentran en la zona norte de nuestro territorio nacional.

Se prevé que en estados como Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y hasta la Ciudad de México, sean algunos de los más afectados en esta temporada de frío.

¿Cuándo terminará la temporada de frentes fríos en México?

Será hasta mediados de mayo del próximo 2026 que termine oficialmente la temporada de frentes fríos en el país, por lo cual a lo largo y ancho de la República Mexicana se pueden presentar temperaturas que vayan de los 3 a los 10°C en algunas entidades.

Para protegerse de estas bajas temperaturas, se recomienda a la ciudadanía abrigarse con varias capas de ropa, así como cubrir la zona de la cabeza, rostro y extremidades con gorros, bufandas y guantes.

¿Qué es un frente frío?

Vale la pena señalar que un frente frío es una masa de aire de bajas temperaturas, el cual avanza y eleva el aire caliente y más húmedo que se encuentra “de frente”. Esta interacción puede provocar tormentas eléctricas, lluvias, así como nevadas.

