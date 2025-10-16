inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

¡Sal con tiempo! Largas filas en la México-Toluca tras volcadura de tráiler; rutas alternas

De acuerdo a las autoridades, la volcadura de tráiler en México-Toluca provocó una fila de 2 km; se recomienda salir con anticipación y tomar precauciones.

México-Toluca
Tomado de redes sociales
Actualizado el 16 octubre 2025 08:25hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

La mañana de este jueves 16 de octubre, un tráiler volcó sobre la carretera México-Toluca a la altura de Amomolulco, en el municipio de Lerma, Estado de México.

El accidente generó una afectación vial de más de dos kilómetros en dirección a Toluca . Afortunadamente y de acuerdo a las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Rutas alternas

Para los automovilistas que se dirigen hacia Toluca y buscan evitar la zona afectada, se recomiendan las siguientes rutas alternas:

  • Carretera Amomolulco-Ocoyoacac: Esta vía conecta directamente con la carretera libre México-Toluca, permitiendo continuar el trayecto sin ingresar a la autopista; sin embargo, es importante considerar que esta ruta puede tener tramos más sinuosos y menor capacidad de carga vehicular.
  • Carretera libre México-Toluca : Aunque también presenta tráfico, puede ser una opción viable para quienes prefieren evitar la autopista. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tráfico y posibles cierres o desvíos.
  • Además, el Tren Interurbano México-Toluca , conocido como El Insurgente, ofrece una alternativa de transporte público entre la Ciudad de México y Toluca. La estación de Zinacantepec, ubicada en el municipio de Toluca, sirve como terminal occidental de la línea.
Hoy no circula
También te puede interesar:

Placas que no pueden circular en CDMX y Edomex este jueves 16 de octubre

Las multas por incumplir el Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, alcanzan hasta los tres mil 394 y el vehículo puede ser enviado al corralón.

Ciudad
Ver nota

Accidente sin víctimas, pero con afectación vial

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México , a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), el percance ocurrió en la localidad de Amomolulco, municipio de Lerma, dirección Toluca.

Unidades de emergencia, incluyendo policía, bomberos y paramédicos, laboraron en el sitio para atender la situación. Aunque no se registraron personas lesionadas, la circulación se vio severamente afectada.

Se registra rapiña de cerveza tras volcadura en Ecatepec, Edomex

[VIDEO] Un tráiler volcó en la México-Pirámides; personas saquearon la cerveza mientras la Guardia Nacional solo observaba.

Recomendaciones para los conductores

  • Anticipar la salida: Considerar salir con tiempo para evitar contratiempos.
  • Consultar información vial: Mantenerse informado sobre el estado del tráfico y posibles cierres a través de fuentes oficiales como el C5 del Estado de México .
  • Uso de transporte público: Evaluar la posibilidad de utilizar el Tren Interurbano como alternativa para evitar el tráfico vehicular.
  • Para emergencias o reportes, los ciudadanos pueden comunicarse al número 911.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Accidentes viales
Edomex
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx