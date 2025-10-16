¡Sal con tiempo! Largas filas en la México-Toluca tras volcadura de tráiler; rutas alternas

La mañana de este jueves 16 de octubre, un tráiler volcó sobre la carretera México-Toluca a la altura de Amomolulco, en el municipio de Lerma, Estado de México.

El accidente generó una afectación vial de más de dos kilómetros en dirección a Toluca . Afortunadamente y de acuerdo a las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

La @SS_Edomex mediante el #C5 informan: tránsito lento derivado de un accidente vial 🚛, sobre 📍 la carretera México-Toluca localidad Amomolulco, municipio de #Lerma, dirección Toluca



— C5 Estado de México (@C5Edomex) October 16, 2025

Rutas alternas

Para los automovilistas que se dirigen hacia Toluca y buscan evitar la zona afectada, se recomiendan las siguientes rutas alternas:



Carretera Amomolulco-Ocoyoacac: Esta vía conecta directamente con la carretera libre México-Toluca, permitiendo continuar el trayecto sin ingresar a la autopista; sin embargo, es importante considerar que esta ruta puede tener tramos más sinuosos y menor capacidad de carga vehicular.



Carretera libre México-Toluca puede ser una opción viable para quienes prefieren evitar la autopista. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tráfico y posibles cierres o desvíos.



Además, el Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, ofrece una alternativa de transporte público entre la Ciudad de México y Toluca. La estación de Zinacantepec, ubicada en el municipio de Toluca, sirve como terminal occidental de la línea.

Accidente sin víctimas, pero con afectación vial

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México , a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), el percance ocurrió en la localidad de Amomolulco, municipio de Lerma, dirección Toluca.

Unidades de emergencia, incluyendo policía, bomberos y paramédicos, laboraron en el sitio para atender la situación. Aunque no se registraron personas lesionadas, la circulación se vio severamente afectada.

Recomendaciones para los conductores

Anticipar la salida: Considerar salir con tiempo para evitar contratiempos.

Consultar información vial: Mantenerse informado sobre el estado del tráfico y posibles cierres a través de fuentes oficiales como el C5 del Estado de México.

Uso de transporte público: Evaluar la posibilidad de utilizar el Tren Interurbano como alternativa para evitar el tráfico vehicular.

Para emergencias o reportes, los ciudadanos pueden comunicarse al número 911.

