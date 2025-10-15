El nuevo beneficio de la tarjeta INAPAM que otorga un descuento especial

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) representa un gran beneficio para todas las personas de 60 años en adelante. Sirve para conseguir varios descuentos y cada año suele actualizarse la lista de ventajas que ofrece.

En esta ocasión, el nuevo beneficio de la tarjeta INAPAM este 2025 aplicará para todas las personas que tengan que visitar el Estado de México, pues no tendrán que sufrir por el nuevo ajuste de tarifas que tendrá la entidad.

INAPAM dará beneficios en transporte público de Edomex

Hace unos días, las autoridades en el Estado de México (Edomex) confirmaron que habrá un incremento a la tarifa del transporte público , pasando de 12 a 14 pesos en la tarifa inicial, con un extra de 50 centavos por cada kilómetro extra, por lo que será un duro golpe al bolsillo de millones de personas.

La buena noticia para todas las personas con tarjeta del INAPAM es que no tendrán que sufrir por el incremento al transporte público. Cuando se suban, deberán presentar su tarjeta y les deberán respetar la tarifa anterior de 12 pesos.

¿Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM?

Por si fuera poco, sacar la tarjeta del INAPAM es uno de los trámites más sencillos que hay. Simplemente se deben presentar los documentos necesarios en los módulos cercanos al domicilio y esperar a que esté listo. Los requisitos son:



Acta de nacimiento legible (para comprobar tener 60 años o más)

de legible (para comprobar tener 60 años o más) Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

oficial vigente (INE, pasaporte) CURP actualizado

actualizado Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Una fotografía tamaño infantil a blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco y sin lentes ni gorra

tamaño infantil a blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco y sin lentes ni gorra Número de teléfono de contacto

Puedes encontrar el módulo más cercano a tu casa en este link . Solo tienes que ingresar tu domicilio y conocerás la ubicación a la que debes acudir.

