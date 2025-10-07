¡Aplica corralón! Multas y autos con restricción por el Hoy No Circula este 8 de octubre en CDMX y Edomex
La CAMe establece que el Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la CDMX y algunos municipios conurbados del Estado de México.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer en su calendario semanal que el programa Hoy No Circula de este miércoles 8 de octubre, aplica para los vehículos con engomado color rojo y que cuenten con terminación de placa 3 y 4, así como holograma de verificación 1 y 2.
Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe informó que este programa de movilidad aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX), así como en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital del país, no respetar el Hoy No Circula puede representar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor; será en estos depósitos vehiculares que las personas deberán realizar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.
Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex
La Comisión Ambiental señaló que a pesar de los autos con las restricciones antes mencionadas, un grueso de la población queda exento al programa de movilidad tanto en la CDMX como en el Edomex. Estos son:
- Autos con holograma de verificación 0 y 00
- Autos híbridos
- Autos eléctricos
- Motos
- Autos con placas de personas con discapacidad
Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula
Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son los siguientes:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Policías que pueden infraccionar por el Hoy No Circula
Vale la pena mencionar que los únicos policías que pueden infraccionar por el Hoy No Circula, son aquellos que cuentan con su uniforme amarillo con azul y que tienen la cinta de “autorizado para infraccionar”.
