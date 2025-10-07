¡Aplica corralón! Multas y autos con restricción por el Hoy No Circula este 8 de octubre en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer en su calendario semanal que el programa Hoy No Circula de este miércoles 8 de octubre, aplica para los vehículos con engomado color rojo y que cuenten con terminación de placa 3 y 4, así como holograma de verificación 1 y 2.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe informó que este programa de movilidad aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX), así como en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital del país, no respetar el Hoy No Circula puede representar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor; será en estos depósitos vehiculares que las personas deberán realizar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental señaló que a pesar de los autos con las restricciones antes mencionadas, un grueso de la población queda exento al programa de movilidad tanto en la CDMX como en el Edomex. Estos son:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos híbridos

Autos eléctricos

Motos

Autos con placas de personas con discapacidad

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 5, 2025

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Policías que pueden infraccionar por el Hoy No Circula

Vale la pena mencionar que los únicos policías que pueden infraccionar por el Hoy No Circula, son aquellos que cuentan con su uniforme amarillo con azul y que tienen la cinta de “autorizado para infraccionar”.

