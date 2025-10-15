¡Hasta en Toluca! Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 15 de octubre en CDMX y Edomex

Este año el programa del Hoy No Circula incorporó varios municipios y ahora son miles de personas más las que deberán de cumplir las normas para evitar una multa, por eso te contamos los detalles de cómo aplica este miércoles 15 de octubre en toda la Ciudad de México (CDMX) y en gran parte del Estado de México (Edomex).

Recordemos que el objetivo del Hoy No Circula es regular los niveles de contaminación en el Valle de México, impidiendo que varios autos salgan de casa en determinado día de la semana.

Los autos que no pueden salir este 15 de octubre

De esta manera, la Comisión Ambiental de la Megalópolis estableció un sistema en el que divide a los autos por su engomado , terminación de placas y holograma de verificación, para decidir si pueden salir a la calle o deben quedarse en casa.

Para este miércoles 15 de octubre, los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y hologramas de verificación tipo 1 y 2 no podrán conducir por las calles de la CDMX y el Edomex.

Además, el programa aplica desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, por lo que no se recomienda intentar “engañar” a las autoridades, ya que la multa puede ser muy costosa.

Municipios afectados por el Hoy No Circula

Ahora, con la nueva actualización del Hoy No Circula , te contamos la lista completa de municipios del Edomex en donde aplica (recordando que en la CDMX aplica en todas las alcaldías:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio

La Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Almoloya del Río

Capulhuac

Xalatlaco

Texcalyacac

Tianguistenco

