Se registra impactante choque múltiple en la carretera Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas con varios heridos
Al menos ocho personas resultaron heridas a consecuencia del accidente; el tramo Pátzcuaro-Uruapan fue cerrado en su totalidad.
Al menos ocho personas resultaron lesionadas después de un fuerte choque múltiple en la carretera Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en Michoacán este jueves 16 de octubre. Debido a la gravedad del accidente hay cierre total a la circulación en el tramo Pátzcuaro-Uruapan.
La Secretaría de Infraestructura de Telecomunicaciones y Transportes (SICT) de Michoacán informó que el fuerte accidente tuvo lugar en el kilómetro 85+000 de Pátzcuaro-Uruapan, por lo que pidió a los conductores tomar precauciones.
