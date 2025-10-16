inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Se registra impactante choque múltiple en la carretera Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas con varios heridos

Al menos ocho personas resultaron heridas a consecuencia del accidente; el tramo Pátzcuaro-Uruapan fue cerrado en su totalidad.

choque_multiple_patzcuaro_lazaro_cardenas_heridos.jpg
@SICT_Michoacan/X
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Al menos ocho personas resultaron lesionadas después de un fuerte choque múltiple en la carretera Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en Michoacán este jueves 16 de octubre. Debido a la gravedad del accidente hay cierre total a la circulación en el tramo Pátzcuaro-Uruapan.

La Secretaría de Infraestructura de Telecomunicaciones y Transportes (SICT) de Michoacán informó que el fuerte accidente tuvo lugar en el kilómetro 85+000 de Pátzcuaro-Uruapan, por lo que pidió a los conductores tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Michoacán
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx