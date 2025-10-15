Los 10 estados que estarán a menos de 0 grados por la llegada del nuevo frente frío a México

El frente frío número 7 ya llegó a México y gracias a su interacción con una vaguada en altura y una corriente de chorro subtropical, hay varios estados que podrán llegar hasta los -5 grados según el pronóstico para el clima de este miércoles 15 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al menos 10 estados sufrirán bajas temperaturas extremas, a la par de que las lluvias seguirán siendo un problema en gran parte del país.

Los estados afectados por el frente frío

Durante todo el día habrá una sensación de temperaturas bajas en la mayor parte de México (en comparación a la sensación que ha habido en las semanas anteriores), que se incrementará durante la madrugada y las noches.

Sin embargo, durante las últimas horas del miércoles 15 y las primeras del jueves 16, hay varios estados que bajarán de los 0 grados, tal es el caso de:



Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Se recomienda tener precauciones extremas, sobre todo en las zonas elevadas, ya que podría ser aún menor la sensación térmica y esto podría provocar enfermedades en la población.

Las lluvias seguirán este 15 de octubre

Por si fuera poco, la temporada de lluvias sigue siendo un problema en varios estados del país, ya que las tormentas han recuperado su intensidad y caerán de la siguiente manera:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte).

: Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima.

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

: Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.

