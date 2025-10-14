Ahora a sufrir por heladas; nuevo frente frío golpeará México y cambiará el clima este 14 de octubre

Ya es hora de sacar varios suéteres y no volver a guardarlos. La temporada de lluvias se acerca a su fin y las bajas temperaturas comenzarán a ser más frecuentes. Con la llegada de un nuevo frente frío este martes 14 de octubre, se esperan cambios importantes en el clima de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este frente frío se aproxima al noroeste del país y traerá fuertes rachas de viento, descenso en las temperaturas e incluso algunas lluvias y chubascos, por lo que te contamos los detalles.

Pronóstico del clima para el 14 de octubre en México

Es así que los canales de baja presión en el golfo de México afectarán la temperatura en diferentes puntos del país, incluyendo la península de Yucatán, sin mencionar que hay zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que podrían intensificarse en los próximos días.

Además del frente frío, la onda tropical número 37 se desliza en las costas de Jalisco y Colima, haciendo más fuerte la probabilidad de lluvias en el territorio nacional.

En el caso de las lluvias , aunque serán menos intensas que la semana pasada, se seguirán haciendo presentes con la siguiente intensidad:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Es decir, buenas noticias para la capital del país, ya que la probabilidad de tormentas es prácticamente nula y las personas solo tendrán que preocuparse por el frío durante la madrugada y la noche.

