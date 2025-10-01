Un nuevo frente frío azotará el clima en varios estados de México este 2 de octubre

Según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en México comenzará a ser más frío durante los próximos días y también seguirá sufriendo impactos de lluvias en varios estados.

Ya comenzó el otoño y eso significa que el viento será más fuerte y la sensación térmica mucho menor, por lo que varias partes del país comenzarán a experimentar temperaturas menores a los 10 grados, sobre todo en las zonas elevadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo llega el nuevo frente frío?

La temperatura podría comenzar a descender este jueves 2 de octubre, aunque se espera que el frente frío número 5 se haga presente durante las últimas horas de la noche o incluso hasta la madrugada del viernes 3.

Se trata de un frente frío que llegaría desde Estados Unidos, en la península de Baja California, impactando directamente a los estados del norte. Hasta ahora, las entidades donde la temperatura será más baja por este fenómeno son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Comienza a bajar la temperatura en el clima de México

Sin embargo, el norte no será el único lugar donde habrá temperaturas bajas durante este jueves 2 de octubre. También hay un posible ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, junto con una vaguada mazónica en el Golfo que afectará el clima con lluvias y fuertes vientos que provocarán sensaciones de frío.

Por si fuera poco, se espera que la temporada de lluvias se mantenga en gran parte de México, aunque con una menor intensidad a la que tuvo durante agosto y septiembre; además, con la llegada de nuevos frentes fríos, los estragos llegarán hasta el centro del país.

Así serán las lluvias este 2 de octubre

Por último, el SMN ha establecido que la intensidad de las lluvias en los estados de México este jueves 2 de octubre será la siguiente:



L luvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Intervalos de chubascos: Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México.

Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Desborde de río Zula afecta a más de 20 viviendas [VIDEO] Más de 20 viviendas tuvieron que ser abandonadas debido a que las fuertes lluvias provocaron inundaciones; 46 personas habrían sido llevadas a un albergue.