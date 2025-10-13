inklusion.png Sitio accesible
Habitantes de Poza Rica hacen largas filas para comprar botas y palas ante inundaciones

Habitantes de Poza Rica, Veracruz, denuncian alza de precios en medio de la emergencia que dejaron las lluvias torrenciales; necesitan botas y palas para retirar objetos de las calles.

Publicado por: Adriana Pacheco

Después de los graves daños que dejaron las lluvias torrenciales en Poza Rica, Veracruz, cientos de personas hacen filas para comprar botas, palas y picos, con el objetivo de quitar los objetos que dejaron las inundaciones en las calles y frente a sus casas.

  • Las botas son necesarias para caminar entre el lodo y protegerse de animales o cualquier objeto que pueda lastimarlos.
  • Los habitantes denuncian el alza en los precios, pese a la emergencia
  • Los taxis se niegan a subir a pasajeros debido a que están enlodados
Veracruz
