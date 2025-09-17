La temperatura comienza a bajar: Así será el clima en México este 17 de septiembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque el ciclón tropical “ Mario ” haya disminuido su intensidad, seguirá afectando el clima en todo México, con fuertes lluvias y rachas de viento de varios kilómetros por hora.

Sin mencionar que la onda tropical número 33 ingresará por Quintana Roo y provocará más lluvias y una sensación de frío en algunas entidades, junto con la presencia de un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste de la República.

Clima del 17 de septiembre: Así será la lluvia en cada estado

Considerando las tormentas tropicales que se han formado tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, habrá fuertes lluvias en Veracruz y Guerrero; de acuerdo con el SMN, así será la intensidad de las tormentas:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).

Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El calor comienza a bajar en el clima del 17 de septiembre

Otro detalle importante es que las temperaturas máximas de 45 grados se han ido de México, como una clara señal de la disminución del calor, aunque claro, seguirá habiendo picos muy altos que serán:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

