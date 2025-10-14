Chiapas registra alerta por pederastia: 25 casos en octubre, autoridades investigan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas encendió las alarmas al confirmar que en octubre de 2025 se registraron 25 casos de pederastia en distintas regiones de la entidad. Los hechos, documentados en comunicados oficiales, dieron origen a carpetas de investigación en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, entre otros.

De acuerdo con los comunicados de la FGE, analizados uno por uno por adn Noticias, las víctimas sufrieron la agresión en contextos familiares o de cercanía. Ante la crisis, las autoridades aseguraron reforzar los operativos para ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico a los afectados.

Fiscalía revela que no todos los agresores fueron detenidos

La institución, a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, informó que los casos fueron atendidos con la aplicación del Protocolo Alba y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En todos los reportes oficiales se señala que los presuntos agresores fueron detenidos o se encuentran prófugos, y que los procesos judiciales avanzan en diversas etapas.

Municipios con mayor incidencia y patrones detectados

Los municipios con mayor número de carpetas abiertas durante octubre son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, donde las autoridades identificaron patrones reiterados de abuso dentro del entorno familiar o de conocidos.

Incluso, este medio de comunicación verificó que los delitos que le siguen son:



Violencia intrafamiliar

Robo con violencia

Homicidios

Asimismo, según el análisis de octubre, además de Comitán y Ocosingo, se reportaron casos de pederastia en los siguientes municipios:



Palenque

Tonalá

Arriaga

Villaflores

Cintalapa

Huixtla

Las Margaritas

Berriozábal

Mapastepec

Reforma

Motozintla

Jiquipilas

Pichucalco

Ocozocoautla de Espinosa

En total, los 25 casos registrados por la FGE se distribuyen en al menos 15 municipios, con una concentración importante en las regiones Centro, Costa-Soconusco y Altos Tsotsil-Tseltal.

Acciones preventivas y atención a víctimas

Aunque la Fiscalía asegura mantener una estrategia de prevención y sensibilización en escuelas, comunidades rurales y colonias urbanas mediante el programa “Por la Niñez Segura”, el objetivo de detectar señales tempranas de abuso sexual infantil se cumple, pero las víctimas continúan.

Otro programa que ofrecen está en los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) y el Sistema DIF Estatal, donde brindan atención psicológica, médica y legal de los menores afectados, buscando su pronta reintegración social y emocional.

El organismo exhortó a los padres, tutores y docentes a vigilar el comportamiento de los menores y acudir a las autoridades ante cualquier sospecha, recordando que la denuncia puede realizarse de manera anónima.

¿Cómo detectar y denunciar casos de pederastia en Chiapas?

La FGE recomienda prestar atención a cambios de conducta en los menores, como:



Retraimiento

Miedo repentino a ciertas personas

Alteraciones del sueño

Rechazo a asistir a la escuela

Las autoridades sugieren mantener canales de comunicación abiertos con niñas, niños y adolescentes, sin juzgar ni minimizar lo que expresen.

En caso de sospecha o confirmación, la denuncia puede realizarse de forma presencial o anónima a través de los siguientes canales:



Línea de emergencia 911

Denuncia anónima 089

Fiscalías de Distrito o la Fiscalía Contra la Trata de Personas

Plataforma digital de la FGE Chiapas (www.fge.chiapas.gob.mx)

La institución subrayó que todas las denuncias son confidenciales, y las víctimas reciben protección inmediata, asesoría jurídica gratuita y atención psicológica especializada.

