Madre denuncia presunto abuso a su hija de 6 años en Coahuila

Tras notar un comportamiento extraño en su pequeña hija de solo seis años de edad, una madre de familia acudió de inmediato a solicitar atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Unidad de Medicina Familiar número 25, del municipio de Múzquiz, Coahuila, donde le confirmaron que la pequeña había sido víctima de abuso sexual infantil .

De inmediato, la madre de familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila donde se inició una investigación del caso.

Denuncian presunto abuso sexual a una menor de seis años en Múzquiz

De acuerdo con los reportes de medios locales, el incidente pudo haber ocurrido en la escuela a la que asiste la menor de edad, ubicada en la calle Patricio H. Ruiz, en la zona centro de Múzquiz.

De acuerdo con las declaraciones de la madre de la menor, notó un cambio de actitud de su hija de seis años a la hora de ir a la escuela. La menor se mostraba retraída, por lo que prefirió llevarla al médico. Fue entonces que confirmaron que la pequeña habia sido víctima de una agresión sexual .

Fiscalía de Coahuila inicia investigación del caso

Tras la revisión médica, la madre de la menor interpuso una denuncia por abuso sexual infanitil . El delegado regional de la fiscalía, Diego Garduño, informó que desde la presentación de la denuncia se aplicó de inmediato el protocolo de atención.

Entre las primeras acciones se realizan entrevistas a familiares y personal médico, y los policías de investigación trabajan en la obtención de dictámenes periciales y psicológicos que les permitan determinar cómo sucedieron los hechos y las circunstancias del caso.

La Fiscalía de Coahuila aseguró que la investigación se realiza bajo los protocolos establecidos para la protección de menores, de manera que se garantice el acompañamiento psicológico y médico tanto de la niña como de su familia durante toda la investigación.

¿Cómo actuar en casos de violencia sexual infantil?

El abuso sexual infantil es una de las agresiones más violentas que atentan contra la integridad física, psicológica y emocional de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, es importantísimo que los padres y madres de familia aprendan a identificar señales de alerta como los siguientes:

Laceración o moretones en el área genital

Dolor o molestias en la vulva, vagina, ano

Molestia al orinar

Retención de heces o heces verdosas

Hemorragia rectal o vaginal en niñas prepúberes

Infecciones urinarias recurrentes y/o transmisión sexual

Embarazo

Además, es indispensable enseñar a los niños algunas medidas de prevención del abuso sexual infantil.

Tener una buena comunicación familiar

Enseñarles a decir “no”

Enseñarles que no deben guardar un secreto que les preocupa o los hace sentir mal

Explicarles los riesgos que existen en internet y las redes sociales

No poner en duda su palabra

Es importante saber que los menores de edad víctimas de abuso sexual también pueden mostrar síntomas emocionales. Por lo que, si sospechas que tu hijo puede ser víctima de este delito puedes llamar a la línea de emergencia 911 donde recibirás ayuda y orientación.