Lista de casas baratas del Infonavit; así puedes comprar una
El Infonavit cuenta con un cátalogo de remates en el que encontrarás la mejor vivienda para ti.
Si estás buscando casas baratas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una opción para ti, a través de los remates, que incluyen casas que han sido recuperadas por el instituto debido a créditos vencidos o incumplidos. Te explicamos todo sobre el catálogo de ofertas.
Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se comercializan mediante terceros como inmobiliarias, desarrolladoras, portales especializados y, en algunos casos, mediante subastas oficiales. Te explicamos todo sobre el catálogo de ofertas.
Remate de casas de Infonavit: ¿Cómo comprar una propiedad?
Cada año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recupera propiedades que han sido abandonadas o cuyos créditos hipotecarios no fueron saldados en su totalidad. Estas viviendas, devueltas al instituto debido al incumplimiento de los pagos, son en ocasiones rehabilitadas para ser revalorizadas y puestas nuevamente a la venta. A través del Programa de Regeneración Comunitaria, el Infonavit ofrece estas propiedades a precios que pueden ser hasta un 30% más bajos que los del mercado inmobiliario.
Aunque estas propiedades provienen de créditos impagos, el proceso de recuperación y venta se realiza de acuerdo con la normativa legal vigente (Ley del Infonavit, en el artículo 3, Fracción IV).
¿Dónde buscar las casas baratas del Inofavit?
Para conocer el catálogo de propiedades en remate, los interesados pueden acceder a la página oficial del Infonavit, acudir a una oficina o llamar al número de atención para solicitar el documento vigente con información detallada sobre la ubicación, características y precios.
Plataformas inmobiliarias: Explora sitios web de agencias inmobiliarias que se especialicen en viviendas del Infonavit. Usa los filtros como “Casas Infonavit” o “Viviendas recuperadas” para encontrar opciones relevantes.
Contacta directamente con inmobiliarias: Pregunta por propiedades que formen parte del programa de regeneración comunitaria, ya que no todas las agencias ofrecen estas alternativas.
Revisa tu crédito Infonavit: Verifica que tu crédito hipotecario con Infonavit esté activo y revisa el monto disponible para saber cuánto puedes destinar a la compra de la vivienda.
