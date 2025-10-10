El abogado lo confirma; años de cárcel que podría recibir Omar Bravo si lo declaran culpable de abuso sexual

En el marco de la audiencia en contra de Omar Bravo por el delito de abuso sexual infantil, Juan Soltero, abogado de la víctima, dio a conocer este 10 de octubre de 2025 que el exfutbolista de equipos como las Chivas y Cruz Azul podría enfrentar una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Antes de la reanudación de la audiencia inicial en Jalisco, el representante legal de la víctima señaló que el exfutbolista podría ser vinculado a proceso, además de que consideró inviable una suspensión condicional por lo que el acusado permanecería en prisión durante la investigación judicial.

¿De qué se acusa a Omar Bravo?

Omar Bravo fue denunciado ante las autoridades de Zapopan, Jalisco por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de la hija de una de sus exparejas, esto presuntamente cuando la victima tenía tan solo 12 años de edad.

Fue el pasado 4 de octubre de este mismo 2025 que el exfutbolista de las Chivas fue detenido en Guadalajara, esto tras ser denunciado por el delito antes mencionado el 30 de septiembre.

Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión -señaló el abogado de la víctima a medios locales.

¿Cuáles son las pruebas presentadas contra Omar Bravo?

De acuerdo con la información que ha surgido en los últimos días sobre el caso de Omar Bravo , fue la misma víctima quien en una de las presuntas agresiones, grabó en video los actos cometidos por el sujeto de 45 años de edad.

Otras versiones que han surgido, señalan que estas acciones de abuso sexual habrían ocurrido al menos por un par de meses en contra de la víctima, por lo cual el caso se ha convertido en uno muy mediático a nivel nacional.

¿Qué se sabe de la denuncia por abuso sexual infantil contra Omar Bravo?

Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco indican que Omar Bravo presuntamente abusó sexualmente en repetidas ocasiones a la víctima, además de que se indaga si el exjugador cometió actos similares en el pasado debido a un par de carpetas de investigación que cerraron años atrás.

