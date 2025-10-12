¿Seguirá lloviendo o saldrá el sol? Así estará el clima hoy 13 de octubre 2025
Para el clima de hoy diversas regiones del país enfrentarán condiciones meteorológicas adversas debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos. Los remanentes de la tormenta tropical Raymond , combinados con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, provocarán lluvias fuertes y chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango. También se esperan rachas de viento intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Simultáneamente, la onda tropical número 37, en desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Michoacán, interactuará con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando lluvias fuertes en esas regiones y el sur de México.
Además, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, junto con nubosidad asociada a la vaguada monzónica del Pacífico Sur y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias muy fuertes en estas zonas, así como precipitaciones en el oriente del país.
¿En qué estados lloverá hoy?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala
Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones o afectaciones por viento.
Estados donde hará calor este lunes
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán
¿Dónde hará frío?
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.
