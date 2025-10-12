¿Seguirá lloviendo o saldrá el sol? Así estará el clima hoy 13 de octubre 2025

Para el clima de hoy diversas regiones del país enfrentarán condiciones meteorológicas adversas debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos. Los remanentes de la tormenta tropical Raymond , combinados con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, provocarán lluvias fuertes y chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango. También se esperan rachas de viento intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Simultáneamente, la onda tropical número 37, en desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Michoacán, interactuará con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando lluvias fuertes en esas regiones y el sur de México.

Además, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, junto con nubosidad asociada a la vaguada monzónica del Pacífico Sur y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias muy fuertes en estas zonas, así como precipitaciones en el oriente del país.

¿En qué estados lloverá hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala

Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones o afectaciones por viento.

Estados donde hará calor este lunes

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán

¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

