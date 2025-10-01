Lista de programas del Bienestar que tienen registro en octubre en el Edomex

El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha lanzado diversas convocatorias de programas del bienestar durante octubre, con el objetivo de apoyar a sectores vulnerables como estudiantes, mujeres y jóvenes en situación de desempleo.

Estos programas buscan mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses y garantizar un acceso más equitativo a recursos y beneficios sociales.

Registro para Vivienda para el Bienestar

Este programa ofrece la posibilidad de rentar o adquirir una vivienda con un valor de hasta 600 mil pesos y una tasa de interés del 0%.

El registro será presencial los días 1 y 2 de octubre en módulos específicos que se pueden consultar en el portal oficial.

Beca Benito Juárez (Media Superior)

Dirigida a estudiantes de educación media superior en planteles públicos, esta beca proporciona un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales.

El registro estará abierto del 1 al 15 de octubre.

Beca Rita Cetina

Esta beca está destinada a estudiantes de secundaria. Cada familia con un hijo o hija en secundaria recibirá mil 900 pesos bimestrales; no obstante, si hay dos o más estudiantes en el hogar, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno.

El registro se amplió hasta el 5 de octubre.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Este programa ofrece un apoyo económico de cinco mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de universidades públicas.

El registro estará abierto del 1 al 15 de octubre.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, este programa ofrece capacitación laboral gratuita en centros de trabajo formales, con un apoyo mensual de ocho mil 480 pesos y cobertura médica del IMSS .

El registro está abierto del 1 de octubre hasta que se alcance el cupo límite.

Mujeres con Bienestar

Este programa tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 62 años que habitan en el Estado de México y se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

Desde el próximo 7 de octubre hasta el 7 de noviembre, este programa entregará las tarjetas donde se abonará el apoyo económico.

Requisitos generales para registrarse a los Programas del Bienestar

Para la mayoría de estos programas, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente

oficial vigente CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Comprobante de estudios (según el programa)

Es importante consultar los requisitos específicos de cada programa en los sitios oficiales correspondientes.

Los programas del Bienestar en el Estado de México ofrecen diversas oportunidades de apoyo económico y capacitación para estudiantes, mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Es fundamental estar al tanto de las fechas de registro y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a estos beneficios.

