¡Mejor compra gallina! Precio del huevo por los cielos en CDMX, Edomex y otros estados

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) del Gobierno de México dio a conocer que el precio del huevo en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Nuevo León superará la barrera de los 40 pesos por kilo en algunos establecimientos.

Fue a través de su plataforma web oficial, que el SNIIM reveló que en entidades como el Mercado de Abasto de Tijuana, así como en diversos establecimientos de Baja California Sur y Chiapas, el costo de este producto incluso superará la barrera de los 50 pesos por cada kilo.

Precio del huevo en CDMX para la tercera semana de octubre

De acuerdo con el listado publicado por el SNIIM, dentro de la Ciudad de México el precio del huevo blanco irá de los 27.90 a los 45 pesos dentro de la Central de Abasto ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte, el producto rojo se podrá encontrar entre los 39.90 y los 45.50 pesos el kilo, esto dependiendo de los establecimientos en donde se quiera comprar este esencial alimento en la dieta de las y los mexicanos.

Precio del huevo en Edomex

En cuanto al Edomex , se reveló que en la Central de Abasto de Toluca el costo mínimo en el que se podrá encontrar el huevo es de 45.90, así como de 46.50 pesos el máximo dependiendo de los locales en cuestión.

Dentro de la Central de Abasto de Ecatepec, este producto irá de los 34 a los 37.50 pesos el kilo, esto dependiendo el tipo de producto y el lugar en el cual se busque comprarlo.

¿En cuánto está el kilo de huevo en Nuevo León?

El estado de Nuevo León también es una de las entidades en donde más caro se puede encontrar el precio del huevo, pues según con el SNIIM el costo irá de los 38 a los 48.50 pesos dependiendo del establecimiento y la calidad del producto.

Precio del huevo en Hidalgo

Dentro de la Central de Abasto de Pachuca de Soto, Hidalgo, el huevo se podrá encontrar en los siguientes precios:

Huevo blanco: 35.50 pesos precio mínimo y 37.50 el máximo

Huevo rojo: 48 pesos pesos el precio mínimo y 50 el máximo

Precio del huevo en todo México en octubre

En caso de que tu estado o municipio no aparezcan en el breve listado antes mencionado, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del SNIIM en el cual se podrá conocer el precio del huevo en cada uno de los estados de la República.

