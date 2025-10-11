Sube a 37 la cifra de muertos por lluvias; Hidalgo es el estado más afectado

Las intensas lluvias que han afectado varias regiones de México en las últimas horas han provocado una tragedia, dejando hasta ahora un saldo de al menos 37 personas fallecidas.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta el momento se han registrado 22 decesos en Hidalgo, 9 en Puebla, 5 en Veracruz y 1 en Querétaro.

A través de un comunicado, se precisó que “las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”.

Activan Planes DN-III-E y Marina

A través de los Planes DN-III-E y Marina se atienden a los 117 municipios de cinco estados de la República que resultaron con mayores afectaciones.

El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja de manera conjunta en las áreas afectadas, apoyando y fortaleciendo las labores de los gobiernos estatales y municipales para atender a la población y recuperar los servicios esenciales.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Afectaciones por estado

Veracruz



55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado y 25 vías de comunicación afectadas

220 personas rescatadas y 19 refugios temporales con 654 personas atendidas

CFE reporta 130 mil 819 usuarios sin electricidad, con un avance del 20.82% en la restitución del servicio

Semar y Defensa realizan evacuaciones, reducción de niveles de agua y apoyo humanitario, mientras que SICT trabaja en la rehabilitación de carreteras

San Luis Potosí



Mil viviendas afectadas, 25 derrumbes y evacuaciones preventivas de mil personas

Distribución de cobijas, colchonetas y despensas en municipios como Xilitla, Axtla de Terrazas, Tamuín, Ciudad Valles y San Vicente Tancuayalab

26 unidades de maquinaria pesada operan para despejar caminos y restablecer la conectividad

Querétaro



7 municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 16 deslizamientos de laderas

4 mil 512 usuarios sin electricidad, con un avance del 97.23% en la restitución del servicio

Evacuaciones preventivas en Jalpan de Serra y Arroyo Seco, así como suministro de agua potable mediante pipas y habilitación de albergues temporales

De acuerdo con @conagua_clima, este 11 de octubre se esperan lluvias de intensas a fuertes en gran parte del país, con posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo.



Toma precauciones:

🏠 Permanece en un lugar seguro durante la tormenta

🚯 No obstruyas… pic.twitter.com/4e4GoJzF0j — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

Puebla



37 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 83 derrumbes

26 mil 442 usuarios sin electricidad, con un avance del 14.48% en la restitución del servicio

Defensa implementa el Plan DN-III-E y se habilitaron 83 refugios temporales

Hidalgo



13 municipios afectados, mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas y 59 centros de salud con daños

150 comunidades incomunicadas, 190 derrumbes y 71 vías de comunicación afectadas

65 mil 443 usuarios sin electricidad, con un avance del 49.47% en la restitución del servicio

Se mantienen 3 centros de acopio y refugios temporales en Juárez, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

