¡Aguas! Tigre de bengala se escapa de zoológico de Puebla tras lluvias; piden no acercarse o capturarlo

Un tigre de bengala se escapó del Parque Animalia, ubicado en Xicotepec, Puebla, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, y que han dejado al menos nueve personas sin vida en el estado y 37 en todo el país.

En un comunicado, la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) informó que el recinto tuvo daños graves en sus instalaciones que provocaron la fuga de los ejemplares ahí resguardados.

Aunque la mayoría de los animales fueron controlados, la autoridad ambiental confirmó que “se logró la contención de la totalidad de los ejemplares, a excepción del tigre de bengala”.

¿Dónde reportar el avistamiento del tigre de bengala?

La dependencia alertó a la población de esa región evitar acercarse, o intentar atrapar y/o herir al ejemplar que pesa alrededor de 130 kilogramos. Pidió que en caso de avistamiento, es necesario llamar al 911. La indicación es resguardarse.

“Solicitamos a la población no intentar capturarlo o ahuyentarlo, mucho menos herirlo o cazarlo. Y, en caso de avistamiento, les pedimos resguardarse en un lugar seguro y avisar al C5 ubicado en la región, a través del teléfono: 911”, destacó.

¿Qué se sabe del tigre de bengala que se escapó en Puebla?

Hasta el momento, no se ha reportado ningún incidente relacionado con el felino y un equipo de veterinarios especializados, con apoyo de personal de Marina y elementos de seguridad del municipio y del estado, están buscando al ejemplar para hacer la contención segura del mismo.

