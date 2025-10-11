Cierre total en la Autopista México-Puebla; explosión de pipa provocó caos en la zona

Este sábado 11 de octubre, una pipa cargada con diésel volcó y explotó en la autopista México-Puebla , a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

El incidente ha provocado el cierre total de la vialidad en ambos sentidos y generó una columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

En #Puebla, integrantes de la #GuardiaNacional implementaron el #PlanDNIIIE, tras la volcadura de dos pipas con petróleo crudo. En el sitio del accidente, los efectivos realizan labores de abanderamiento y vialidad, para facilitar el acceso a los cuerpos de emergencia y auxiliar… pic.twitter.com/iWDIIFOxCi — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 11, 2025

Accidente provoca cierre total a la circulación; hay un herido

Alrededor de las 11:00 horas, una pipa de doble remolque que transportaba diésel se impactó contra un tractocamión y una camioneta Nissan tipo estaquitas roja.

El choque provocó un derrame de combustible que desencadenó una explosión e incendio de gran magnitud. En el lugar, una persona de 39 años sufrió lesiones graves y fue trasladada al hospital integral de San Martín Texmelucan.

Cierre total y labores de emergencia

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla permanece cerrada. Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Guardia Nacional, Protección Civil y bomberos estatales y municipales se encuentran trabajando en la zona para controlar el incendio y retirar la unidad siniestrada.

Hasta el momento, no se cuenta con un tiempo estimado para la reapertura de la vialidad.

Vías alternas recomendadas

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, las autoridades han sugerido las siguientes rutas alternas:



Es importante destacar que la carretera libre no es operada por CAPUFE. Para más información sobre las rutas alternas, se recomienda llamar al 088 de la Guardia Nacional Carreteras. Además, se puede obtener información adicional llamando al 074.

Recomendaciones para la ciudadanía

Evitar la zona del accidente : Se recomienda no circular por la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 72 para facilitar las labores de emergencia y evitar congestiones vehiculares.

: Se recomienda no circular por la autopista México-Puebla para facilitar las labores de emergencia y evitar congestiones vehiculares. Seguir indicaciones viales : Atender las señales y recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad en las vías alternas.

: Atender las señales y recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad en las vías alternas. Mantener la calma: En caso de estar atrapado en el tráfico, mantener la calma y esperar instrucciones de los cuerpos de emergencia.

