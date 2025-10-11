Tormenta tropical Raymond tocará tierra este 11 de octubre; trayectoria en tiempo real

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que la tormenta tropical Raymond podría tocar tierra este 11 de octubre en Baja California Sur, por lo cual se prevén lluvias intensas y fuertes rachas de viento en entidades como Sonora, Nayarit y Sinaloa.

A través de un comunicado oficial emitido por las autoridades del Gobierno de México, se informó que esta tormenta tropical se encuentra a menos de 200 kilómetros del sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo cual alertaron a la población sobre la trayectoria de la misma.

Trayectoria en tiempo real de la tormenta tropical Raymond

De acuerdo con el comunicado emitido por la Conagua este 11 de octubre, la tormenta Raymond continuará desplazándose hacia el noroeste con dirección a Baja California Sur, además de que se prevé que sus efectos afecten directamente a Cabo San Lucas, Todos Santos y La Paz.

Se prevé que este fenómeno natural toque tierra en la entidad de México antes mencionada durante el transcurso de la tarde de este sábado 11 de octubre.

Pronósticos del clima en México por la tormenta tropical Raymond

La circulación de esta tormenta tropical ocasionará lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el centro y este del estado de Sonora. De igual forma se prevén precipitaciones fuertes en Nayarit, Chihuahua, Durango y Baja California.

El SMN de la Conagua señaló que también se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, así como de 30 a 40 en Nayarit y Sinaloa y de 20 a 30 km/h en Baja California, Chihuahua y el sur de Sonora.

Por otro lado, los pronósticos prevén oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como de 1.5 a 2.5 en el occidente de Baja California.

#AvisoMeteorológico #Raymond se localiza esta mañana a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Toda la información acerca de este sistema en https://t.co/JLGKmCYVLQ pic.twitter.com/gq2zbe1VzM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025

Estados afectados por inundaciones en octubre de 2025

Vale la pena mencionar que a lo largo de estos primeros días de octubre, estados como Hidalgo, Veracruz y Puebla se han visto severamente afectados por las inundaciones propiciadas por las intensas condiciones del clima.

Hasta este 11 de octubre, se ha informado que suman más de 20 víctimas fatales derivado de las inundaciones registradas en las entidades ya mencionadas.

Es por ello que el SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, mantendrán la zona de prevención por los efectos de la tormenta tropical Raymond desde Los Barriles hasta Santa Fe en Baja California Sur, así como en las Islas Marías de Nayarit.

