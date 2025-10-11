VIDEO: Así fue el hundimiento del icónico ‘Marigalante’ en Puerto Vallarta

La tarde del viernes 10 de octubre, el emblemático galeón turístico Marigalante se hundió frente a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, tras una falla en su sistema de achique.

Este incidente marca el cierre de una etapa para uno de los íconos más queridos del destino turístico mexicano; no obstante, el hecho quedó grabado y se volvió rápidamente viral.

🔴#IMPORTANTE ¡Impactante! 😭 Se hundió el barco Marigalante en Puerto Vallarta, la tripulación fue evacuada sin ningún riesgo, el daño en el casco fue irreparable🛟. pic.twitter.com/ykcgIZlES9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 10, 2025

¿Por qué se hundió el Marigalante?

Según autoridades de Protección Civil Jalisco y la empresa operadora, el hundimiento fue provocado por una falla en las bombas de achique, encargadas de desalojar el agua acumulada en el casco.

A pesar de los esfuerzos de la tripulación por regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas, el fuerte oleaje y el daño estructural impidieron mantener la embarcación a flote, resultando en su hundimiento cerca de la playa del Hotel Buenaventura .

Evacuación exitosa de la tripulación

En el momento del incidente, no había turistas a bordo. La tripulación, integrada por trabajadores de la empresa operadora, fue evacuada de manera segura gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, incluyendo la Secretaría de Marina y Protección Civil Jalisco.

Orígenes históricos del Marigalante

Construido entre 1980 y 1987 en Alvarado, Veracruz , el Marigalante es una réplica de la Nao Santa María, la nave capitana de Cristóbal Colón.

Botado al mar en 1992 para conmemorar el V Centenario del Descubrimiento de América, el galeón se convirtió en un símbolo de Puerto Vallarta y una de las principales atracciones turísticas de la región.

Reacciones y legado del Marigalante en Puerto Vallarta

La noticia del hundimiento causó consternación en la comunidad local y entre los turistas que alguna vez disfrutaron de sus paseos temáticos. La empresa propietaria expresó su orgullo por el legado del Marigalante, que durante más de 30 años fue un emblema de alegría, tradición y belleza en la bahía.

Para los turistas que tenían reservaciones para futuros viajes en el galeón, se ha anunciado el reembolso de sus boletos. Además, la empresa ha informado que un buque gemelo se dispondrá a mantener el legado del Marigalante en la bahía.

El hundimiento del Marigalante representa el fin de una era para Puerto Vallarta; sin embargo, su legado perdurará en la memoria colectiva de quienes compartieron experiencias a bordo de este icónico galeón.

