Fechas de entrega de la Canasta Alimentaria Edomex en octubre 2025

Mujeres de entre 50 y 64 años que habiten en Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) recibirán su Canasta Alimentaria durante octubre 2025, como parte del objetivo de la administración estatal de apoyar a quienes viven en situación vulnerable y tienen carencias nutricionales.

En adn Noticias te explicamos cómo ser la siguiente en recibir la despensa. Checa los requisitos y el calendario oficial de entrega. Recuerda que este programa tiene cobertura en los 125 municipios de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Canasta Alimentaria: ¿Dónde y cuándo recoger la despensa en Edomex?

Durante el mes de octubre, el Gobierno del Estado de México comenzó con la distribución de despensas en el municipio de San José del Rincón; ahora el apoyo será entregado a las mujeres beneficiarias que residen en el Valle de Chalco por letra del primer apellido.



Letras C: 8 y 9 de octubre

Letras D, E, F: 10 y 11 de octubre

Letras G: 13 y 14 de octubre

Letras H, I, J, K, L: 15 y 16 de octubre

Letras M: 17 y 18 de octubre

Letras N, O, P, Q: 20 y 21 de octubre

Letras R: 22 y 23 de octubre

Letras S: 24 y 25 de octubre

Letras T a Z: 27 y 28 de octubre

La distribución de las Canastas Alimentarias se realiza a través de los CEDIS municipales (Centros de Distribución) de cada localidad del Estado de México. En el caso de Valle de Chalco, este se encuentra en la siguiente dirección: esquina Pte 18-A y Av. Cuitláhuac, Xico IV Secc.

Secretaría de Salud Estado de México Canasta Alimentaria Edomex octubre 2025

El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos para la Canasta Alimentaria Edomex 2025

Cabe recordar que para ser beneficiarias, debieron cumplir con el proceso de registro establecido previamente por la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Las mujeres que en meses anteriores ya recibieron la Canasta Alimentaria, deben presentarse con su INE Vigente (en original y copia), además de una bolsa para guardar los productos.

¿Qué incluye la Canasta Alimentaria Edomex 2025?

El apoyo consiste en una dotación de productos básicos y nutritivos como:



Arroz

Frijol

Harina de maíz

Leche en polvo

Aceite vegetal

Lentejas, entre otros artículos como shampoo y pasta dental

Estos alimentos están seleccionados para complementar la dieta diaria de las mujeres beneficiadas y contribuir a su salud y nutrición.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.