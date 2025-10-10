¡Oficial! Precio del gas LP de uso doméstico subirá en todo México a partir de esta fecha

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) del Gobierno de México dio a conocer que el precio del gas LP subirá 0.2% en todo el país, esto como parte de las nuevas normas oficiales para el transporte de este combustible que se anunció recientemente.

Con el anuncio emitido por el gobierno federal, se confirmó que el precio de este combustible esencial en la vida de las y los mexicanos, podría subir hasta 0.79 centavos tomando en cuenta que el costo actual en la Ciudad de México (CDMX) es de 392.9 pesos por un cilindro de 20 kilos.

¿Cuándo se aplicará el incremento al precio del gas LP en México?

Pese al anuncio del incremento del precio del gas LP en nuestro país, se dio a conocer que las nuevas normativas se irán implementando de forma gradual en México, pues las unidades de transporte así como las de distribución con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad igual o mayor a 10 años, tiene un plazo de 4 meses para complir las leyes.

Por su parte, el resto de las unidades de distribución deberán cumplir con las normas a lo largo del próximo 2026, por lo cual el incremento deberá de ir a la par del cumplimiento de éstas.

¿Cuáles son las nuevas normas de seguridad para el transporte de gas LP en México?

De acuerdo con lo anunciado en el comunicado de la ASEA, entre los cambios de seguridad para el transporte de este combustible más relevantes, se encuentran los siguientes puntos:

Obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades

Pruebas e inspecciones periódicas al recipiente de las unidades

Profesionalización de los conductores de las unidades

Acreditación de capacitación teórica-práctica para conductores

Todas las unidades deberán contar con controlador de velocidad y GPS

Precio actual del gas LP en México

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE), el precio del gas LP puede variar dependiendo del estado de la República en donde se quiera comprar, pues en entidades como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas el costo va de los 20.56 a los 21.04 pesos por cada kilogramo.

En caso de querer conocer el costo actual del gas LP en tu estado o municipio, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la CNE en el cual podrás corroborar los precios a lo largo de la semana.

Explosión de pipa de gas en La Concordia de CDMX, impulsó nuevas medidas de seguridad

Vale la pena mencionar que estas modificaciones a las normas de seguridad y el incremento al costo del gas, se dan tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX y el cual terminó con la vida de más de 30 personas.

