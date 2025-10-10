Raymond provoca fuertes lluvias y vientos este sábado 11 de octubre
La tormenta tropical Raymond continuará provocando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente y sur del país este 11 de octubre.
Este 11 de octubre, la tormenta tropical Raymond se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, generando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados del occidente y sur del país, alertaron las autoridades meteorológicas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada del sábado Raymond se localizará cerca de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h.
Se prevé que la tormenta provoque lluvias puntuales intensas en Jalisco (costa y sur), Colima y Michoacán (costa), así como lluvias muy fuertes en Nayarit.
#Raymond ocasionará #Lluvias de muy fuertes a intensas en #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Nayarit, así como #Vientos y #Oleaje en el occidente de #México. Más información en ⬇️https://t.co/Fl0zAKijjK pic.twitter.com/zPvdWZSEir— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025
Vientos y oleaje peligrosos este sábado
El SMN advirtió sobre vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se pronostica oleaje de tres a cuatro metros de altura, con posible formación de trombas marinas , situación que representa riesgo para la navegación y actividades acuáticas.
La zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical abarca desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las Islas Marías, Nayarit.
Efectos de Raymond y Priscilla en otras regiones del país
No solo el occidente se ve afectado. Los remanentes de la tormenta Priscilla mantendrán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y chubascos en Baja California, además de oleaje de dos a tres metros.
Asimismo, el temporal de lluvias afecta el noreste, noroeste, centro y sureste del país, con lluvias intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Recomendaciones para la población
Para este sábado, Raymond se aproximará al sur de Baja California Sur, donde podría tocar tierra. Se pronostican lluvias intensas en Baja California Sur y Sonora, muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
El SMN exhorta a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil , evitar actividades al aire libre en zonas afectadas y mantenerse informados por los canales oficiales sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos.
