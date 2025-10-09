Corrupción, la principal preocupación de los mexicanos, revela México Elige

Durante una entrevista con Ricardo Raphael en adn Noticias, el analista Sergio Zaragoza, director de México Elige, reveló que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía mexicana, superando incluso a la inseguridad y a los problemas económicos.

De acuerdo con la encuesta más reciente elaborada por la casa de análisis, publicada el pasado mes de septiembre, los escándalos que involucran a figuras políticas, particularmente del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han elevado la percepción negativa en torno a la honestidad gubernamental.

Los mexicanos ven la corrupción como un mal estructural

Zaragoza explicó que los resultados muestran una tendencia sostenida: la corrupción figura entre los tres problemas más graves del país desde hace más de una década; sin embargo, en los últimos meses ha escalado al primer lugar debido a casos recientes de presunto enriquecimiento ilícito , irregularidades en contrataciones públicas y conflictos de interés dentro de la clase política.

El estudio señala que la corrupción se encuentra con 28.7%, seguido de la inseguridad con 17.7%, la violencia con el 14.7 y el narcotráfico con el 11.3%.

La experiencia directa: corrupción cotidiana

Además de la percepción general, la encuesta de México Elige también abordó la experiencia directa con actos de corrupción. Algunos de los mexicanos aseguraron haber sido víctima de alguna forma de soborno o extorsión al realizar un trámite público, especialmente en interacciones con autoridades de seguridad o instancias municipales.

Zaragoza subrayó que “el ciudadano común vive la corrupción en ventanillas, en la calle o en trámites administrativos, pero la indignación aumenta cuando se trata de casos de impunidad en las élites políticas”.

Percepción vs. realidad

Durante la entrevista, el analista explicó la diferencia entre percepción y experiencia real. Mientras que la percepción de corrupción alcanza niveles cercanos al 90%, la proporción de personas que efectivamente han enfrentado un acto corrupto es mucho menor.

Este desfase, dijo, responde a la sobreexposición mediática de los casos y al impacto psicológico de la impunidad.

Desconfianza total en las instituciones

Finalmente, Zaragoza advirtió que el verdadero daño no está solo en los actos de corrupción, sino en la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de combatirla.

La sensación de impunidad ante casos de alto perfil —como los señalados en gobiernos locales y federales— ha provocado que la ciudadanía deje de creer en la eficacia de la justicia.

