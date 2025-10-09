¿Corruptos pero populares? los mexicanos concuerdan en que la corrupción es el principal problema en la agenda nacional
¿Cómo ven los mexicanos la corrupción? Ricardo Raphael y Sergio Zaragoza desmenuzan las cifras de la última encuesta de percepción ciudadana de corrupción.
- Alta preocupación y prevalencia: Las encuestas muestran consistentemente que la corrupción sigue siendo uno de los tres problemas que más preocupan a los mexicanos, solo superado en ocasiones por la inseguridad.
- Experiencia directa: Si bien la percepción general puede fluctuar, la prevalencia de corrupción, la proporción de la población que fue víctima de al menos un acto de corrupción al realizar un trámite sigue siendo alta, especialmente en el contacto con autoridades de seguridad pública y en trámites municipales.
- Brecha entre corrupción percibida y sentida: La entrevista profundiza en la diferencia metodológica entre la percepción de la corrupción (la creencia general sobre cuán extendida está) y la experiencia real (haber sido víctima directamente). Zaragoza explicará por qué la percepción suele ser dramáticamente más alta que la experiencia, y cómo este sesgo negativo afecta la moral y la confianza colectiva en el Estado.
- Cero confianza institucional: Los datos de encuestas revelan que, más allá de la experiencia personal, el mayor daño radica en la desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatirla. La percepción de impunidad en los casos de alto perfil se convierte en el verdadero motor que mantiene alta la percepción general de corrupción, independientemente de los cambios en los actos cotidianos.
