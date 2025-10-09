El lujo y la polémica; Andy López Beltrán adquiere serigrafía valuada en medio millón de pesos en su viaje a Japón

Andrés Andy Manuel López Beltrán , secretario de Organización de Morena y hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adquirió una serigrafía de la artista japonesa Yayoi Kusama por aproximadamente 30 mil dólares (casi medio millón de pesos mexicanos).

De acuerdo a una investigación periodística, la pieza fue importada desde Japón el 15 de marzo de 2024 y enviada a una propiedad ubicada en la colonia Copilco Universidad, en Coyoacán, Ciudad de México.

¡¿Y la austeridad?! 💰

Según una investigación de @latinus_us, "Andy" López Beltrán no conforme con su cena de 50 mil pesos, el hijo del expresidente compró un cuadro de aproximadamente 30 mil dólares.💸

Detalles de la obra propiedad de López Beltrán

De acuerdo a Latinus, la serigrafía adquirida por López Beltrán corresponde a una pintura hecha a mano enmarcada, con un peso estimado de 12.5 kilos. La empresa japonesa Manabia Fine Arts , especializada en arte contemporáneo japonés, fue la exportadora de la pieza.

La obra presenta los característicos puntos y patrones repetitivos que han hecho famosa a Kusama , reconocida por su estilo único que fusiona elementos del surrealismo, el minimalismo y el pop art

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente una imagen específica de la serigrafía adquirida por Andrés Manuel.

¿Y la austeridad dónde quedó?

La adquisición de esta obra ha generado controversia, especialmente considerando el discurso de austeridad promovido por el expresidente López Obrador.

Diversos medios de comunicación han señalado que, a pesar de las políticas de austeridad implementadas durante su gobierno, su hijo ha realizado compras de alto valor, como esta pieza de arte y un viaje de lujo a Japón.

Andy López y sus vacaciones en Japón

Además de la adquisición de la obra, López Beltrán estuvo de vacaciones en Tokio meses atrás, donde se hospedó en el hotel de cinco estrellas The Okura.

Durante su estancia, se reportó que gastó aproximadamente 178 mil 734.56 pesos mexicanos, incluyendo una cena que ascendió a 47 mil pesos.

Asimismo, se ha vinculado a López Beltrán con una plataforma de alquiler de propiedades de lujo, similar a Airbnb, que opera en ciudades como Tokio, Seattle, Vancouver y Ciudad de México.

La adquisición de la obra de Yayoi Kusama por parte de Andrés Manuel López Beltrán ha puesto en evidencia posibles contradicciones entre el discurso de austeridad del gobierno y las acciones de algunos de sus miembros.

