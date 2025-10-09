¡Simplemente imperdible! Todos los detalles del Festival de Día de Muertos en Jardines de México

Llega uno de los días que más gusta a los mexicanos, por las tradiciones y porque implica recordar a los que ya no están entre nosotros; y como cada uno lo celebra a su forma aquí te dejamos una recomendación que es el Festival de Día de Muertos en Jardines de México.

Existen muchos festivales, ofrendas, desfiles y actividades por el Día de Muertos; sin embargo, muchos prefieren vivir las tradiciones en los pueblos mágicos porque también implica saber y aprender nuevas costumbres.

Los eventos más emblemáticos ocurren en Pátzcuaro y Morelia, en Michoacán; San Andrés Mixquic en CDMX; y algunos pueblitos de Guanajuato

¿Cuándo y cuánto cuesta el Festival de Día de Muertos en Jardines de México?

El Festival de Día de Muertos en Jardines de México se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de noviembre y todas las actividades comenzarán a las 9:30 de la mañana y terminarán aproximadamente a las 8:00 de la noche.

Desde ahora y hasta el 31 de octubre, el costo de acceso será de 315 pesos para adultos y 135 para niños y es mejor aprovechar, ya que los días del evento subirá el precio a $350 y $150, respectivamente.

Una gran promoción es que los niños de 3 a 12 años y perros disfrazados entran gratis y es que el lugar es pet friendly, pero el acceso a mascotas cuesta 80 pesos.

¿Cómo llegar a Jardines de México?

El parque temático Jardines de México se encuentra ubicado en el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco, a la altura de la Laguna de Tequesquitengo, en Morelos.

Para más detalles las personas que partan de Morelos son alrededor de 30 minutos en auto, mientras que desde la CDMX son aproximadamente 2 horas.

