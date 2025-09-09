Habrá incrementos graduales a impuestos en México hasta 2030

Alberto Aguilar, analista económico, reveló para adn40 que se prevé un incremento gradual en el pago de impuestos hasta el próximo 2030 en México. El especialista señaló que el incremento al IEPS en los refrescos, podría superar la barrera del 97%.

Videojuegos con “contenido violento”, cigarrillos, bebidas azucaradas (refrescos) e incluso las apuestas, subirán el cobro de impuestos a partir del próximo 2026 según con lo señalado en el paquete económico presentado.