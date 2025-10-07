Identifican a presuntos responsables de falsas amenazas de bomba en la UNAM
Por medio de un comunicado, dos personas vinculadas a las amenazas de bomba en instalaciones UNAM fueron citadas a declarar ante la Fiscalía y la Policía Cibernética.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética, se ha identificado a al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en sus instalaciones y contra miembros de la comunidad universitaria a través de medios digitales
Estas amenazas se han presentado en diversas facultades, preparatorias y otras escuelas de la máxima casa de estudios, provocando desalojos preventivos y paralización de actividades académicas .
Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM— UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025
Responsables fueron citados a declarar
La UNAM ha reiterado su compromiso con la seguridad de su comunidad y el desarrollo pleno de las actividades académicas. A través de un comunicado, la universidad señaló que los presuntos responsables han sido citados a declarar para proceder conforme a derecho; no obstante, no se explicó si ante autoridades de la máxima casa de estudios o la policía.
Además, la institución ha exhortado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes no verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma innecesaria.
Amenazas contra la UNAM aumentan en CDMX y Edomex
El repunte de estas amenazas coincide con el ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante de 19 años asesinó a otro de 16 años.
Este hecho expuso una profunda crisis de seguridad, generando miedo, protestas y demandas de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en los campus universitarios.
El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM o CCH Sur se encuentra al sur de la Ciudad de México y alberga a cerca de 13 mil estudiantes en sus instalaciones.
Estas amenazas han afectado a planteles como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la Preparatoria 6, la Preparatoria 8, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, además de la Facultad de Economía (FE).
