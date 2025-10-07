inklusion.png Sitio accesible
Identifican a presuntos responsables de falsas amenazas de bomba en la UNAM

Por medio de un comunicado, dos personas vinculadas a las amenazas de bomba en instalaciones UNAM fueron citadas a declarar ante la Fiscalía y la Policía Cibernética.

UNAM
adn Noticas/Hakbar Juárez
Actualizado el 07 octubre 2025 15:44hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética, se ha identificado a al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en sus instalaciones y contra miembros de la comunidad universitaria a través de medios digitales

Estas amenazas se han presentado en diversas facultades, preparatorias y otras escuelas de la máxima casa de estudios, provocando desalojos preventivos y paralización de actividades académicas .

Responsables fueron citados a declarar

La UNAM ha reiterado su compromiso con la seguridad de su comunidad y el desarrollo pleno de las actividades académicas. A través de un comunicado, la universidad señaló que los presuntos responsables han sido citados a declarar para proceder conforme a derecho; no obstante, no se explicó si ante autoridades de la máxima casa de estudios o la policía.

Además, la institución ha exhortado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes no verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma innecesaria.

UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad

[VIDEO] UNAM desmiente fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en CCH y preparatorias, reforzando protocolos de seguridad y denuncias ante autoridades.

Amenazas contra la UNAM aumentan en CDMX y Edomex

El repunte de estas amenazas coincide con el ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante de 19 años asesinó a otro de 16 años.

Este hecho expuso una profunda crisis de seguridad, generando miedo, protestas y demandas de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en los campus universitarios.

CCH sur alumno lesionado
Estas amenazas han afectado a planteles como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la Preparatoria 6, la Preparatoria 8, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, además de la Facultad de Economía (FE).

