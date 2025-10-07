Identifican a presuntos responsables de falsas amenazas de bomba en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética, se ha identificado a al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en sus instalaciones y contra miembros de la comunidad universitaria a través de medios digitales

Estas amenazas se han presentado en diversas facultades, preparatorias y otras escuelas de la máxima casa de estudios, provocando desalojos preventivos y paralización de actividades académicas .

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Responsables fueron citados a declarar

La UNAM ha reiterado su compromiso con la seguridad de su comunidad y el desarrollo pleno de las actividades académicas. A través de un comunicado, la universidad señaló que los presuntos responsables han sido citados a declarar para proceder conforme a derecho; no obstante, no se explicó si ante autoridades de la máxima casa de estudios o la policía.

Además, la institución ha exhortado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes no verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma innecesaria.

UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad [VIDEO] UNAM desmiente fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en CCH y preparatorias, reforzando protocolos de seguridad y denuncias ante autoridades.

Amenazas contra la UNAM aumentan en CDMX y Edomex

El repunte de estas amenazas coincide con el ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante de 19 años asesinó a otro de 16 años.

Este hecho expuso una profunda crisis de seguridad, generando miedo, protestas y demandas de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en los campus universitarios.

Estas amenazas han afectado a planteles como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la Preparatoria 6, la Preparatoria 8, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, además de la Facultad de Economía (FE).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.