La bebé Jazlyn recibe cirugía de injertos tras sobrevivir a la explosión de una pipa en Iztapalapa

Las imágenes de la señora Alicia Matías Teodoro protegiendo a su nieta Jazlyn para que no sufriera quemaduras tan extremas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa conmovieron a todo México. Su sacrificio funcionó, ya que Jazlyn , de tan solo 2 años, sobrevivió y se encuentra en recuperación.

La bebé fue llevada al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, en donde recibe atención médica especializada; ahora, a casi un mes, ya recibió su primera cirugía de injertos de piel en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables.

Estado de salud de la bebé Jazlyn Azulet

Desde hace una semana, la fundación Michou y Mau aseguró que el estado de salud de la bebé es esperanzador, algo que se refuerza con el éxito en la primera cirugía de injerto de piel en sus extremidades.

Por si fuera poco, también detallaron que la bebé ya comenzó con su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en manos y piernas y la evolución es favorable.

Asimismo, destaca que Jazlyn solamente sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo, una situación “alentadora” en comparación a las otras víctimas.

Van 31 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 31 personas han perdido la vida luego de haber sido víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, entre ellos, cuatro menores de edad.

La explosión se extendió más de 50 metros a la redonda, por lo que afectó vehículos particulares y de transporte público, provocando que entre las víctimas haya estudiantes, médicos, profesores, adultos mayores y demás.

Una de las muertes más dolorosas fue la de Alicia Matías , la abuela de Jazlyn, quien estuvo internada durante dos días luego de haber sufrido quemaduras en todo su cuerpo y después perdió la vida. Su sacrificio para salvar a su nieta tocó el corazón de millones de mexicanos y un artista urbano le hizo un mural en Iztapalapa para recordarla.