Infonavit elimina puntos y disminuye requisitos para adquirir casa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una reforma importante en su esquema de crédito hipotecario. El organismo eliminará el sistema tradicional de puntos, que determinaba la elegibilidad de los trabajadores para acceder a un crédito de vivienda, y reducirá considerablemente los requisitos para la adquisición de una casa.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que la decisión fue tomada bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de ampliar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna y asequible en un contexto económico desafiante.

¡Atención! Esta podría ser tu oportunidad de dejar de rentar y adquirir una vivienda propia. En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Reducción de requisitos y puntos para comprar una casa Infonavit

Con el nuevo esquema del Infonavit, los tres únicos requisitos indispensables para una casa son:



Percibir entre uno y dos salarios mínimos vigentes.

No contar con vivienda propia al momento de la solicitud.

Tener un empleo formal, con una antigüedad mínima de seis meses

“Fue una instrucción de la presidenta. Era un problema la entrega de los créditos hipotecarios porque no alcanzaba, la vivienda era muy cara y además se pedían 1,080 puntos que eran muy difíciles para que los derechohabientes pudieran adquirir su casa”, dijo Oropeza.

De esta manera se busca recortar barreras burocráticas y acelerar el acceso. “Queremos asegurar que quien trabaja formal, aunque sea poco tiempo, pueda aspirar a tener un hogar propio”, agregó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Destaca el director del Infonavit Octavio Romero Oropeza que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se simplificaron a tres los trámites para acceso a la vivienda, lo cual beneficia particularmente a jóvenes. pic.twitter.com/OFPT2JDIud — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 6, 2025

Los aspectos clave de la nueva política es que la evaluación del riesgo crediticio se centrará en la capacidad de pago estimada a lo largo de 30 años.

Asimismo, el Infonavit ahora tomará en cuenta el comportamiento reciente del ingreso, la estabilidad en el empleo y las expectativas de crecimiento salarial del trabajador.

Romero Oropeza destacó que la medida beneficiará especialmente a jóvenes trabajadores, quienes enfrentaban dificultades para reunir los puntos necesarios.

“Los jóvenes son quienes tienen más capacidad de pago en función al número de años; si eres muy joven, te sobra vida para pagar”, afirmó.