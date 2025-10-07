Becas de 2 mil 200 pesos para alumnos de primaria; tienes hasta este día de octubre para registrar a tu hijo

¿Tienes hijos estudiando en primaria pública? Actualmente hay un programa de becas que tiene como objetivo reducir las brechas socioeconómicas que afectan a las familias de bajos recursos, garantizando que los niños tengan acceso a una educación de calidad desde sus primeros años escolares.

Becas Sonora de Oportunidades ofrece un respaldo económico a las familias de 2 mil 200 pesos por estudiante.

¿A quién va dirigida la Becas de Oportunidades?

Estas becas buscan aliviar la carga económica de los padres de familia, el apoyo es para estudiantes inscritos en primarias públicas de Sonora. Tendrán prioridad en la asignación del apoyo:



Niñas y niños en situación de pobreza extrema

Quienes pertenezcan a comunidades indígenas

Estudiantes con alguna discapacidad

Los 2 mil 200 pesos se otorgarán a lo largo del ciclo escolar 2025-2026.

Requisitos de las Becas Sonora de Oportunidades de Primaria Pública

Estar inscrito en una escuela primaria pública en Sonora

Completar la solicitud en el portal del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

Presentar la documentación solicitada en la convocatoria (se detalla en el portal oficial)

Preferencia a estudiantes en condición de vulnerabilidad (pobreza extrema, comunidades indígenas, discapacidad)

Fechas de registro para las becas de primaria 2025

El registro se puede realizar de manera sencilla a través del portal oficial: https://becasycredito.sonora.gob.mx . Además, aquellos que lo prefieran pueden acudir a las oficinas de apoyo ubicadas en Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, donde recibirán asistencia para completar su solicitud.



Inicio de inscripciones: 1 de octubre de 2025

Cierre de registro: 15 de octubre de 2025