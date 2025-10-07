Becas de 2 mil 200 pesos para alumnos de primaria; tienes hasta este día de octubre para registrar a tu hijo
¿Tienes hijos estudiando en primaria? Los apoyos se otorgarán a lo largo del ciclo escolar 2025-2026, te contamos.
¿Tienes hijos estudiando en primaria pública? Actualmente hay un programa de becas que tiene como objetivo reducir las brechas socioeconómicas que afectan a las familias de bajos recursos, garantizando que los niños tengan acceso a una educación de calidad desde sus primeros años escolares.
Becas Sonora de Oportunidades ofrece un respaldo económico a las familias de 2 mil 200 pesos por estudiante.
¿A quién va dirigida la Becas de Oportunidades?
Estas becas buscan aliviar la carga económica de los padres de familia, el apoyo es para estudiantes inscritos en primarias públicas de Sonora. Tendrán prioridad en la asignación del apoyo:
- Niñas y niños en situación de pobreza extrema
- Quienes pertenezcan a comunidades indígenas
- Estudiantes con alguna discapacidad
Los 2 mil 200 pesos se otorgarán a lo largo del ciclo escolar 2025-2026.
Actualmente el gobierno cuenta con la Beca Excelencia Educación Básica. ¿Quieres saber cómo puedes acceder a este beneficio? Te proporcionamos toda la información que necesitas.
Requisitos de las Becas Sonora de Oportunidades de Primaria Pública
- Estar inscrito en una escuela primaria pública en Sonora
- Completar la solicitud en el portal del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Presentar la documentación solicitada en la convocatoria (se detalla en el portal oficial)
- Preferencia a estudiantes en condición de vulnerabilidad (pobreza extrema, comunidades indígenas, discapacidad)
Fechas de registro para las becas de primaria 2025
El registro se puede realizar de manera sencilla a través del portal oficial:
https://becasycredito.sonora.gob.mx
. Además, aquellos que lo prefieran pueden acudir a las oficinas de apoyo ubicadas en Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, donde recibirán asistencia para completar su solicitud.
- Inicio de inscripciones: 1 de octubre de 2025
- Cierre de registro: 15 de octubre de 2025
