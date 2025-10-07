Estos son los trámites que ya te piden la CURP Biométrica en octubre 2025

La CURP Biométrica ya es una realidad en México y, a principios de 2026, se convertirá en una obligación para los mexicanos, por lo que a partir del mes de octubre ya existe una serie de trámites que podrás realizar con este documento que funcionará como una identificación personal.

Si aún no cuentas con tu nueva CURP, te contamos que durante la fase piloto, las autoridades ya han comenzado a habilitar algunos módulos para que los ciudadanos interesados en ahorrarse las filas del próximo año, puedan ir adelantando este proceso que como te comentamos, es obligatorio. Te contamos cuáles son los trámites que ya puedes realizar con tu CURP Biométrica a partir de octubre de 2025.

¿Cuándo entra en vigor la CURP Biométrica?

El uso de la CURP Biométrica en México quedó especificado en un decreto publicado el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se lee que se convierte en “el documento nacional de identificación obligatorio” para todas las personas en territorio nacional.

Durante el último trimestre del 2025, se realizará una fase piloto para que los mexicanos interesados puedan comenzar a realizar este trámite con tiempo. A partir de enero, comenzará la fase de implementación oficial y muchos trámites solicitarán que cuentes con este documento obligatorio. No obstante, la CURP Biométrica será obligatoria de forma definitiva en nuestro país hasta febrero de 2026.

"CURP":

Porque con 20 votos a favor, Comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos avalan crear una CURP biométrica como documento oficial de identidad.



Esta nueva ley propone una Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas,… https://t.co/6azJn6KCLn pic.twitter.com/BEfZVxXMaR — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 26, 2025

¿Dónde se tramita la CURP biométrica?

A partir del 16 de octubre, los mexicanos podrán obtener su CURP Biométrica en los módulos oficiales que comenzarán a instalarse en los distintos municipios y estados del país. Recuerda que el trámite es totalmente gratuito y se espera que los ciudadanos tarden aproximadamente 30 minutos en todo el proceso, desde la toma de sus datos biométricos hasta la entrega de su documento.

Para obtener la CURP Biométrica es necesario presentarse en el módulo de atención con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP certificada impresa

Comprobante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad

Correo electrónico personal

En caso de menores de edad, deben acudir con su tutor legal

¿En qué trámites te piden la CURP Biométrica en octubre 2025?

Aunque durante el último trimestre de 2025 y hasta febrero de 2026 todavía será válido usar la CURP certificada para realizar diversos trámites, muy pronto, las distintas instancias oficiales, bancos, instituciones educativas, entre otras, comenzarán a solicitar esta nueva CURP Biométrica. Algunos de los trámites que ya puedes realizar con este documento oficial son los siguientes:

Procesos de identificación

Acceso y registro en instituciones médicas

Inscripciones, certificaciones y creación de expedientes

Procedimientos legales y administrativos

Trámites en instituciones bancarias y financieras

Trámites civiles como contraer matrimonio, obtención de cédulas y títulos profesionales

Quizás uno de los objetivos más importantes de la CURP Biométrica es que funcione como una herramienta para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

No lo pienses más y acude a tu módulo más cercano, oficina de registro civil o a las oficinas de Renapo, donde ya podrás obtener tu CURP Biométrica a partir del 16 de octubre.