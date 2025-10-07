¿Qué pasa con los empeños? Monte de Piedad en huelga, esto exige el sindicato

El Nacional Monte de Piedad es una institución cuyo giro es el préstamo prendario, comúnmente conocido como empeño, que busca ofrecer financiamiento social a las familias mexicanas que lo necesitan; es por ello que resulta relevante que desde el pasado 1 de octubre el sindicato estalló una huelga que no ha podido llegar a su fin.

Este lunes se llevó a cabo la primera reunión entre la representación del Patronato del Nacional Monte de Piedad y el Sindicato de Trabajadores, no obstante, los inconformes dijeron que la empresa no presentó alguna propuesta que atendiera las demandas.

En el Monte de Piedad personas pueden obtener dinero rápido al dejar un objeto de valor como joyas, vehículos, etc; como garantía, combatiendo así la usura y promoviendo la inclusión financiera.

¿Cómo funciona el Nacional Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad se dedica a generar un círculo de ayuda, ya que las ganancias o remanentes generados por sus operaciones de préstamo y otros servicios financieros no tienen un fin de lucro para accionistas, pues se destina una parte significativa a otorgar donativos y a fortalecer a cientos de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Qué exige el sindicato del Monte de Piedad

Arturo Zayún, secretario General del Sindicato del Nacional Monte de Piedad ha dado a conocer que la huelga no ha llegado a su fin debido a que no se escuchan sus exigencias que son las siguientes:

Respeto íntegro al Contrato Colectivo de Trabajo. Eliminación de cambios unilaterales en jornadas, descansos y pagos. Pago justo de horas extras y compensaciones. No represalias ni hostigamientos hacia los trabajadores sindicalizados. Revisión de sueldos y prestaciones conforme al alza inflacionaria. Transparencia en los bonos y beneficios asignados al personal de confianza.

Le informamos que nuestro servicio está suspendido temporalmente, le invitamos a estar pendiente de su reactivación en nuestro sitio oficial: https://t.co/QMCNAVIkGE

Esperamos con ansias volver a verlo.

Agradecemos su comprensión y preferencia pic.twitter.com/3GOiHnGzu9 — NMontePiedad (@NMontePiedad) October 1, 2025

¿Qué pasará con los objetos empeñados en el Monte Piedad?

A través de un comunicado el Nacional Monte de Piedad dijo que mantiene su disposición al diálogo y que trabajará para superar esta contingencia en beneficio de la sociedad mexicana.

Explicó que ante la huelga “todos los bienes que nos has confiado se encuentran resguardados en nuestras bóvedas y bajo estrictas medidas de seguridad, las mismas que hemos mantenido durante más de 250 años de historia”.

Advirtió que cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca el conflicto con el sindicato. “Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión. Por eso, queremos que tengas la certeza de que tu confianza está bien cuidada”, señalaron.