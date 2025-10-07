Integrantes de la CNTE amenazan con mega marcha y bloqueos masivos

A través de un comunicado divulgado en redes sociales la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado a una mega marcha y bloqueos en distintos accesos a la capital del país. Según la imagen difundida, será a partir de las 11:00 horas del miércoles 8 de octubre cuando inicie la movilización de los maestros por lo que se espera caos y retrasos en la CDMX.

Esto también tendrá impacto en el Estado de México pues los accesos a la capital serás las principales vías que se vean afectadas por esta marcha de la CNTE y bloqueo. Cabe mencionar que la convocatoria es del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa (MMCRE).

¿Por qué habrá marcha de la CNTE?

La información dada a conocer por el documento donde se convoca a la movilización detalla que esto se debe a que los docentes exigen al Gobierno de Delfina Gómez del el cumplimiento de acuerdos pendientes, la devolución de descuentos salariales, el respeto al pacto de no represión administrativa y el esclarecimiento en la entrega de 500 plazas de la SEP.

Lugares donde habrá bloqueos de la CNTE

Serán varios los accesos a la CDMX que formarán parte del movimiento de la CNTE y el MMCRE aunado a un mitin en la capital del Estado de México por lo que si planeas salir del centro del país rumbo a alguno de los siguientes puntos deberás considerar que habrá caos y que estará cerrado:

Autopista México–Puebla, caseta de Chalco

Carretera México–Pachuca, Puente de Fierro, Ecatepec

Carretera México–Texcoco

La convocatoria detalla que todo comenzará desde las 11:00 horas y será en ese momento en el que el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa y la CNTE realizarán bloqueos y manifestaciones en distintas zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

