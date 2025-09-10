inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Explosión de pipa en Iztapalapa: Lista de personas trasladadas a hospitales tras accidente

Decenas de personas vivieron momentos de terror tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, la cual afectó múltiples vehículos y se reportan varios heridos.

Lista de personas trasladadas a hospitales tras explosión en Iztapalapa
Diana Gómez / adn40
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Durante la tarde del miércoles 10 de septiembre se registró una fuerte explosión de una pipa de combustible en la alcaldía Iztapalapa, sobre Calzada Ignacio Zaragoza; al memento, se reportan 57 lesionados, de los cuales 19 se encuentran graves.

Considerando la gravedad del accidente, dependencias federales como la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, Protección Civil y otras tuvieron que trabajar en la zona; piden a la población no acercarse para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lista de personas trasladadas a hospitales tras explosión de pipa

Todavía no se ha revelado los nombres de los 57 lesionados, sin embargo, se ha compartido la lista de los heridos trasladados a la Clínica Hospital Emiliano Zapata:

1.- Jaime Berra Urieta, Edad 49 años, SCQ 50%

2.- Esteban Rivera Flores, Edad 23, SCQ 35%

3.- Fredy Sanchez Gil, Edad desconocida, SCQ 50%

4.- Jesus Noe Tovar Garcia, Edad Desconocida, SCQ 90%.

5.- Kevin Diaz Monte de Ocampo, Edad desconocida, SCQ 80%

6.- Eduardo Noe Morales, Edad desconocida, SCQ 100%.

7.- Juan Carlos Sanchez Blas, Edad desconocida, SCQ 100%

8.- Osvaldo Gutierrez Espinosa, Edad 28 años, SCQ 40%

9.- Oscar Garcia Rivera, Esad desconocida, SCQ 40%

Explosión de pipa en la Zaragoza
También te puede interesar:

Explota pipa en Iztapalapa sobre Calzada Ignacio Zaragoza hay varios heridos

Elementos del ERUM, Heroico Cuerpo de Bomberos y la SSC se movilizan en la zona tras la explosión de una pipa sobre Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa.

Ciudad
Ver nota

Por otro lado, los heridos fueron llevados a las siguientes unidades médicas:

  • 12 hospital Juan Ramón de la fuente
  • 9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata
  • 15 IMSS Los reyes La Paz
  • 15 ISSSTE Morelos
  • 1 ISSSTE Zaragoza
  • 1 Rubén leñero
  • 5 Instituto Nacional de Rehabilitación

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!