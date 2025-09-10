Explosión de pipa en Iztapalapa: Lista de personas trasladadas a hospitales tras accidente
Decenas de personas vivieron momentos de terror tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, la cual afectó múltiples vehículos y se reportan varios heridos.
Durante la tarde del miércoles 10 de septiembre se registró una fuerte explosión de una pipa de combustible en la alcaldía Iztapalapa, sobre Calzada Ignacio Zaragoza; al memento, se reportan 57 lesionados, de los cuales 19 se encuentran graves.
Considerando la gravedad del accidente, dependencias federales como la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, Protección Civil y otras tuvieron que trabajar en la zona; piden a la población no acercarse para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.
Lista de personas trasladadas a hospitales tras explosión de pipa
Todavía no se ha revelado los nombres de los 57 lesionados, sin embargo, se ha compartido la lista de los heridos trasladados a la Clínica Hospital Emiliano Zapata:
1.- Jaime Berra Urieta, Edad 49 años, SCQ 50%
2.- Esteban Rivera Flores, Edad 23, SCQ 35%
3.- Fredy Sanchez Gil, Edad desconocida, SCQ 50%
4.- Jesus Noe Tovar Garcia, Edad Desconocida, SCQ 90%.
5.- Kevin Diaz Monte de Ocampo, Edad desconocida, SCQ 80%
6.- Eduardo Noe Morales, Edad desconocida, SCQ 100%.
7.- Juan Carlos Sanchez Blas, Edad desconocida, SCQ 100%
8.- Osvaldo Gutierrez Espinosa, Edad 28 años, SCQ 40%
9.- Oscar Garcia Rivera, Esad desconocida, SCQ 40%
Por otro lado, los heridos fueron llevados a las siguientes unidades médicas:
- 12 hospital Juan Ramón de la fuente
- 9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata
- 15 IMSS Los reyes La Paz
- 15 ISSSTE Morelos
- 1 ISSSTE Zaragoza
- 1 Rubén leñero
- 5 Instituto Nacional de Rehabilitación
