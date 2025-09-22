Encuentran muertos a los músicos colombianos “B-King” y “Regio Clown”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) junto con la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP), informaron el hallazgo de dos personas muertas, identificadas como los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), reportados como desaparecidos la semana pasada.

Los colombianos perdieron contacto con su familia el 16 de septiembre y su última ubicación conocida fue la zona de Polanco, en la capital de México. Luego de días de investigación, recopilación de testimonios y obtención de videograbaciones, determinaron que los artistas fueron secuestrados y llevados al Estado de México.

Hallan muertos a los músicos colombianos

En su comunicado, la Fiscalía detalla que el 17 de septiembre fueron encontrados dos cuerpos que coincidían con la descripción de los desaparecidos, en el municipio de Cocotitlán, Edomex.

Fue hasta el lunes 22 de septiembre que los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos, confirmando que sí se trataba de las personas desaparecidas. Ahora la investigación es por delitos de homicidio.

¿Quiénes son B-King y Regio Clown?

Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, era un cantante colombiano de 31 años, reconocido en el género urbano, con éxitos como “Made in Cali” y “Me Necesitas”. También se hizo conocido por su relación con la DJ Marcela Reyes, con quien protagonizó una historia de amor viral en su país.

Por su parte, Jorge Luis Herrera, mejor conocido como Regio Clown, era un DJ colombiano de 35 años, que empezaba a ganar reconocimiento por su estilo con mezcla de ritmos electrónicos con sonidos latinos y urbanos.

Autoridades en Colombia condenan el asesinato de los músicos

Días antes de confirmarse la muerte de los desaparecidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , pidió su cooperación a las autoridades mexicanas para encontrar a los músicos B-King y Regio Clown, obteniendo una respuesta positiva de la Fiscalía General de la República.

Ahora que se confirmó la muerte de los artistas, Petro condenó el hecho, también a través de sus redes sociales. De igual manera, el caso ha provocado polémica a nivel internacional, dejando mal parado a México por la inseguridad que hay en el país.

