Alerta Fase 2: Captan intensa actividad del volcán Popocatépetl y habrá lluvia de ceniza en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) informó sobre el aumento en la actividad del volcán Popocatépetl este lunes 24 de noviembre y con ello una caída de ceniza en algunas alcaldías de la capital.

Las imágenes de la actividad del 'Popo' lo colocan en alerta amarilla Fase 2. No hay ningún riesgo para la población en este nivel, pero sí habrá caída de ceniza en diferentes entidades que podrían afectar las vías respiratorias y por eso se recomienda tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aumenta la actividad del Popocatépetl

Las cámaras de vigilancia de la SGIRPC detectaron un notorio aumento en la actividad de 'Don Goyo', percatándose de que a las 16:26 de la tarda hubo una emisión de ceniza volcánica que se desplaza al noroeste y noreste.

Las cenizas se seguirán esparciendo durante 24 horas, afectando algunos municipios de Puebla y alcanzando algunas alcaldías de la CDMX. Las imágenes del aumento de actividad se hicieron virales en poco tiempo e incluso asustaron a algunas personas por lo intenso que se veía.

La actividad del #Popocatépetl durante esta tarde desde la cámara de San Pedro Benito Juárez, Puebla, una de las localidades más cercanas al cráter.



Agradecimiento a @Diegoxx_YT por compartir del video😎 pic.twitter.com/cMzq1WbaqN — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 24, 2025

Alcaldías de la CDMX dodne caerá ceniza del Popocatépetl

De está manera, informaron que durante la noche del 24 de noviembre habrá caída de ceniza en:



Tláhuac

Tlalpan

El resto de las alcaldías de la capital no tienen nada de qué preocuparse, sin embargo, para las demarcaciones señaladas se recomienda el uso de cubrebocas si van a salir, así como cerrar puertas y ventanas para evitar que la ceniza volcánica pueda entrar a los domicilios.

⚠️ Se prevé posible caída de ceniza volcánica en las demarcaciones @TlahuacRenace y @TlalpanAl en el transcurso de las próximas 6 horas.#TrabajandoJuntos #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ymIyZoOaio — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.