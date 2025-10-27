Ya podrás pedir Uber en el AICM y en cualquier aeropuerto de México sin preocupaciones 

¿Tenías miedo de pedir un Uber para llegar o irte de algún aeropuerto en México? Ya no habrá nada de qué preocuparse, pues la plataforma consiguió una suspensión definitiva para que sus conductores puedan llevar y recoger a los usuarios en nuestro país sin ser detenidos por las autoridades.

Esto es gracias a que la jueza decimotercera de distrito en materia administrativa les concediera dicha suspensión para evitar que los elementos de la Guardia Nacional puedan frenar o impedir los viajes que se generan a través de la plataforma.

Uber logra victoria en los aeropuertos de México

Para millones de personas utilizar Ubers es mucho más sencillo que utilizar un taxi convencional, ya sea por costumbre, forma de pago, tipo de servicio o cualquier aspecto. Es por eso que miles estaban inconformes con la prohibición de los viajes a las afueras de los aeropuertos en México.

Anteriormente las personas tenían que salir de las instalaciones de los aeropuertos y era hasta ese momento que podían pedir un uber para trasladarse, pero esto ya no será así.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, se puede leer en el comunicado publicado por Uber .

Así, en los más de 70 aeropuertos de México los usuarios podrán pedir Uber sin ninguna preocupación, hasta que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva; mientras tanto, Uber confía en que dicha medida será la resolución final.

Hoy @Uber_MEX insta al @GobiernoMX a que acate la decisión de una jueza federal que determinó que no se puede detener a los conductores que recojan o dejen pasaje en los aeropuertos. Aunque todavía no es una resolución final es vigente en lo que se resuelve el juicio de amparo. pic.twitter.com/Zl9AYXQS3c — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) October 27, 2025

Uber había tenido problemas en aeropuertos de México

Este tema ha provocado un enorme número de complicaciones en diferentes aeropuertos de México; miles de quejas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e incluso prohibiciones en otros aeropuertos como el de Cancún, en donde los mismos taxistas han impedido las operaciones de los conductores de Uber.

Ha habido casos en donde la Guardia Nacional detiene a los conductores de Uber y detienen el viaje o impiden que se realice. Algo que ya no ocurrirá con la nueva suspensión otorgada por la jueza.

