México
Nota

Tormenta Gabrielle se intensifica; los estados de México que deben estar alerta este domingo

El domingo 21 de septiembre, la CDMX tendrá chubascos y lluvias puntuales fuertes, con posibles encharcamientos y descargas eléctricas.

clima 21 de septiembre
adn Noticias/Pablo Castorena
2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La tormenta tropical Gabrielle , que avanza por el Atlántico, se espera que alcance la categoría 1 de huracán durante el domingo 21 de septiembre, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Aunque Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que Gabrielle se mantiene alejada de las costas mexicanas y no representa un riesgo directo para el país, las autoridades recomiendan mantener vigilancia ante posibles cambios en su trayectoria que podrían afectar el oleaje del Caribe.

Gabrielle y la vigilancia en México

El SMN detalló que los estados más cercanos al Atlántico —Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz— no tendrán efectos directos de Gabrielle.

Sin embargo, la cercanía de la tormenta podría generar oleaje elevado y corrientes de resaca, por lo que se aconseja a la población costera extremar precauciones y seguir los avisos oficiales.

La tormenta podría mantener vientos superiores a 120 km/h en su punto máximo y comenzar a debilitarse el lunes 22 de septiembre.

Así fue la caótica mañana en la CDMX tras las lluvias

[VIDEO] La mañana de este martes 2 de septiembre, las lluvias dieron los buenos días a los capitalinos; sin embargo, encharcamientos y poco transporte transtornaron la mañana.

Tormentas en México al inicio del otoño

Además de Gabrielle, otros sistemas meteorológicos afectarán distintas regiones de México durante el inicio del otoño. El monzón mexicano provocará chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, reforzados por la corriente en chorro subtropical.

Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, combinado con humedad proveniente del Golfo de México, originará lluvias fuertes en el norte y centro del territorio , incluyendo Puebla, donde se prevén precipitaciones muy fuertes.

En el Pacífico, la interacción de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a Guerrero y la vaguada monzónica generará lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En el sureste, otro canal de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera provocará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como fuertes precipitaciones en Yucatán y Quintana Roo.

tormenta gabrielle
Clima por zonas para este domingo

  • Lluvias muy fuertes: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche
  • Lluvias de fuertes a muy fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla
  • Chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo
  • Oleaje elevado: Costas de Guerrero y Oaxaca (2-3 m), Baja California, Jalisco, Colima y Chiapas
  • Vientos con rachas: hasta 60 km/h en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
  • Temperaturas máximas : entre 30 y 40 °C en gran parte del país

Recomendaciones de la población ante los cambios de temperatura

El SMN y Protección Civil recomiendan mantenerse informado a través de fuentes oficiales, evitar actividades al aire libre en zonas de riesgo, además de extremar precauciones en áreas propensas a inundaciones , deslizamientos o corrientes de resaca.

Clima CDMX
Clima
Huracanes
