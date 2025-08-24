Alerta por lluvias intensas este domingo 24 de agosto; lista temperaturas por estado

Este domingo 24 de agosto, México experimentará una jornada marcada por condiciones meteorológicas variables, con lluvias intensas en diversas regiones, temperaturas extremas en el norte y centro del país, y un ambiente caluroso en el sureste.

Monzón mexicano provoca fuertes lluvias en el país

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano en el noroeste del país, en interacción con una circulación de baja presión en altura que se desplazará sobre Sinaloa y Durango, generará lluvias puntuales intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit.

⚠️⛈️ En estados del norte, occidente, sur y sureste de #México 🇲🇽, se pronostican #Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, durante las próximas tres horas.



Así como muy fuertes en Sonora; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el noreste de México, la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y sur de la República Mexicana; además con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional.

Onda tropical 24 aumenta tormentas en varios puntos de México

Por su parte, la onda tropical 24 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, se localizarán al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha entidad.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical 25 , que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas y la península de Yucatán.

Ola de calor sigue en algunos estados del país

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Asimismo, al final del día, finalizará la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Lista de pronóstico por regiones para el domingo 24 de agosto

Noroeste (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit): se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 mm, acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas de viento de hasta 50 km/h.



(Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit): se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 mm, acompañadas de de hasta 50 km/h. Norte y noreste (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas): lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 mm, con posibilidad de caída de granizo en algunas zonas.



(Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas): lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 mm, con posibilidad de caída de granizo en algunas zonas. Centro y occidente (Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo): chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 mm, además de actividad eléctrica.



(Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo): fuertes, con acumulados de 25 a 50 mm, además de actividad eléctrica. Sur y sureste (Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo): chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 mm, así como posibles tormentas eléctricas.

