Confirmado, este es el precio del Gas LP en CDMX y los estados del 21 al 27 de septiembre del 2025

El Gas LP en CDMX del 21 al 27 de septiembre del 2025 ya tiene el precio oficial publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los costos aplican en todas las alcaldías de la capital y también se establecieron tarifas para municipios del Edomex, Monterrey y otros estados del país. En adn40 te contamos los precios por cilindro, tanque y qué estados presentan las tarifas más bajas y más altas.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

En todas las alcaldías de la CDMX, el precio del Gas LP hoy será de $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro con IVA incluido. Esto significa que no habrá variaciones entre zonas de la capital, por lo que los habitantes de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán y las demás demarcaciones pagarán el mismo costo.

Este precio busca dar certeza a los consumidores que dependen del Gas LP como principal fuente de energía doméstica. La CRE actualiza semanalmente estas tarifas y mantiene control en los puntos de venta para evitar abusos.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

En CDMX, el cilindro de 20 kg costará alrededor de $390.40, mientras que el tanque de 30 litros se ubicará en $316.20.

En el Edomex, municipios como Acolman, Naucalpan, Ecatepec o Nezahualcóyotl mantienen el mismo costo que la capital. Sin embargo, en Toluca, Lerma y Metepec el precio sube a $19.95 por kilo y $10.77 por litro, lo que coloca el cilindro de 20 kg en $399.00 y el tanque de 30 litros en $323.10.

En Monterrey, Nuevo León, el precio es aún más alto: $20.01 por kilo y $10.81 por litro, dejando el cilindro en $400.20 y el tanque en $324.30.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los precios más bajos se registran en algunos municipios de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Por ejemplo, en Piedras Negras y Jiménez el kilo cuesta $17.60, en Mier y Miguel Alemán $17.81, y en Juárez $17.97.

Estas zonas destacan porque se ubican cerca de la frontera, donde la oferta suele ser mayor y los costos de distribución más bajos, lo que beneficia directamente al consumidor.

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

El precio más alto del Gas LP en México se encuentra en Baja California Sur, con $23.11 por kilogramo en Loreto y Mulegé. Le sigue Sinaloa, donde en municipios como Angostura y Mocorito se paga $22.69 por kilo.

Otro estado caro es Zacatecas, con municipios como Mazapil y Melchor Ocampo, donde el precio llega a $21.76 por kilogramo. Esto se debe a los altos costos de transporte en zonas alejadas y de difícil acceso.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

El Edomex tiene precios diferenciados: municipios colindantes con la CDMX como Ecatepec, Neza o Naucalpan pagan $19.52 por kilo y $10.54 por litro.

En cambio, en municipios del Valle de Toluca como Lerma y Metepec el precio sube a $19.95 por kilo y $10.77 por litro, generando un gasto mayor para las familias que dependen de este insumo.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

Si detectas olor a gas o una fuga en cilindros o tanques estacionarios, lo primero es no encender fuego ni aparatos eléctricos. Ventila el área y llama a tu proveedor.

También puedes reportar emergencias al 911 o directamente a Protección Civil de tu municipio para recibir atención inmediata y evitar riesgos mayores.