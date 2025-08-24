Temporada de huracanes: Tormenta tropical amenaza las costas de Jalisco 

La temporada de lluvias en México seguirá siendo intensa, ya que hay varios factores que las seguirán provocando, así como la nueva tormenta tropical Diez-E en las costas de Jalisco, afectando el clima en varias entidades del país.

En esta ocasión, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado que se formó una nueva tormenta tropical en el océano Pacífico, por lo que aquí en adn40 te contamos los detalles y su trayectoria.

Ubicación de la nueva tormenta tropical cerca de Jalisco

En esta ocasión, la tormenta se formó en el suroeste de la playa Pérula, en Jalisco, específicamente, a 625 kilómetros de la costa; asimismo, se encuentra a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Se encuentra en el océano Pacífico y, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos, se mantendrá alejada de las costas mexicanas durante los próximos días.

Trayectoria de la tormenta tropical frente a las costas de Jalisco

La tormenta Diez-E tiene vientos máximos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, desplazándose al oeste-noroeste a 22 km/h. Hasta ahora, su trayectoria no representa un riesgo directo para impactar en las costas mexicanas, aunque avanzará paralelamente a nuestro territorio.

Específicamente, la tormenta iría al norte, cerca de las costas de Jalisco, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur, sin impactar o acercarse considerablemente a sus costas, aunque claro, esto no significa que no alterará el clima.

Se ha formado la #DepresiónTropical Diez-E. Su centro se localiza a 625 km al suroeste de Playa Pérula, #Jalisco, y a 765 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



Efectos de la tormenta tropical Diez-E en México

Se espera que con los desprendimientos nubosos de la tormenta se pueda incrementar la actividad de lluvias en el occidente de México durante los próximos días, haciendo más intensas las tormentas en las entidades cercanas al Pacífico.

Por lo pronto, el SMN seguirá informando las actualizaciones sobre la intensidad y el trayecto de la tormenta tropical que se encuentra frente a Jalisco, con máxima atención ante cualquier cambio de ruta o posibilidad de huracán.

